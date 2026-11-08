Sürücü araçtan fırladı: Tosya'da trafik kazasında ağır yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir otomobil ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücü ağır yaralandı.

Kaza anına ilişkin bilgiler:

Edinilen bilgilere göre, 06 EIM 490 plakalı otomobili kullanan Emre A., Tosya-Çankırı karayolunda direksiyon hakimiyetini yitirdi. Araç yol kenarındaki ağaca çarparken, sürücü çarpmanın şiddetiyle araçtan fırladı.

Olay sonrası müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis ekipleri kaza çevresinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Kazanın kesin nedeni, trafikteki görüntüler ve olay yerindeki deliller değerlendirildikten sonra belirlenecek.

KASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİNDE AĞACA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ARAÇTAN UÇARAK AĞIR YARALANDI.