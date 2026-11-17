Sürücü istinat duvarına çarpan kamyonda sıkıştı, itfaiye ekipleri kurtardı

Kaza, Hisarcık-Simav kara yolu Tokat köyü girişinde meydana geldi. Hisarcık'tan Simav istikametine seyir halinde olan Cemil S. yönetimindeki 43 ZB 265 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kurtarma çalışmaları:

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü, Emet ve Hisarcık belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin hızlı ve titiz çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık durumu ve soruşturma:

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kamyon istinat duvarına çarptı, sürücü araçta sıkıştı