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Sürücünün indiği midibüs freni boşalınca iki katlı evin bahçesinde durdu

Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde sürücünün indiği park halindeki midibüsün freni boşaldı; araç yokuş aşağı sürüklenip bir evin bahçesinde durdu.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:31

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 11:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sürücünün indiği midibüs freni boşalınca iki katlı evin bahçesinde durdu

Arnavutköy'de park halindeki midibüs freni boşaldı

Arnavutköy İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde park halindeki bir servis midibüsünde meydana gelen olay, sürücünün aracından inmesiyle başladı. Sürücü, motor bölümünden gelen sesi kontrol etmek için aracı terk etti; bu sırada midibüsün freni boşaldı ve araç hareket etti.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Sürücünün aracı terk etmesiyle kontrolsüz şekilde yokuş aşağı inmeye başlayan midibüs, sürücünün yeniden araca binme ve durdurma çabasına rağmen durmadı. Sürücünün peşinden koştuğu araç, caddeyi karşıdan karşıya hızla geçerek yol kenarındaki bir iki katlı evin bahçesine daldı.

Hasar ve can kaybı bilgileri:

Bahçede parklı bulunan bir otomobile ve römorka çarpan midibüs, şans eseri kimsenin yaralanmamasıyla durdu. Olayda ölüm veya yaralanma bildirilmedi, ancak evde, bahçedeki otomobilde ve römorkta ağır maddi hasar oluştu.

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; sürücünün araçtan inmesi, midibüsün aniden hareket etmesi, sürücünün aracın peşinden koşması ve midibüsün evin bahçesine girme anları açıkça görülüyor. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için araç park ve fren kontrollerinin dikkatle yapılması gerektiğini hatırlatıyor.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA ANBEAN YANSIDI.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA ANBEAN YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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