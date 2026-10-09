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Sürücünün son anda terk ettiği otomobil Denizli'de küle döndü

Denizli Sarayköy'de seyir halindeki otomobil motorundan alev alarak kısa sürede yanıp hurda yığınına döndü; sürücü son anda kurtuldu.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 22:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sürücünün son anda terk ettiği otomobil Denizli'de küle döndü

olayın gelişimi:

Denizli’nin Sarayköy ilçesi Turan Mahallesi, Denizli-Aydın karayolu üzerinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünden aniden dumanlar yükseldi. Sürücü dumanı fark edip aracı yol kenarındaki uygun bir alana çekerek hızlıca indi. Araç terk edildikten kısa süre sonra motor bölümündeki alevler tüm aracı sardı ve otomobil hızla alev topuna döndü.

itfaiye müdahalesi ve sonuçları:

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü; ancak araç tamamen yanarak hurda yığınına döndü.

can kaybı yok, soruşturma sürüyor:

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, sürücü son anda aracı terk ederek kurtuldu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemediği için yetkililer soruşturma başlattı. Olay, karayolunda trafik güvenliği ve araç bakım önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

DENİZLİ’NİN SARAYKÖY İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE ALEV ALAN...

DENİZLİ’NİN SARAYKÖY İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE ALEV ALAN OTOMOBİL, KISA SÜREDE ALEV TOPUNA DÖNDÜ. SÜRÜCÜNÜN SON ANDA TERK ETTİĞİ ARAÇ, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLÜRKEN ADETA HURDA YIĞININA DÖNDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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