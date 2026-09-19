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Sürücünün zamanında müdahalesiyle Samsun'da otobüs yangını büyümeden söndürüldü

Samsun'da 58 SH 045 plakalı Huzur firmasına ait otobüste çıkan yangın, sürücünün dikkatiyle 16 kişinin tahliyesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 15:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sürücünün zamanında müdahalesiyle Samsun'da otobüs yangını büyümeden söndürüldü

Olayın gelişimi:

Ankara-Samsun karayolu Kavak ilçesi Tekke mevkiinde seyir halindeki yolcu otobüsünden dumanların yükselmesiyle yangın çıktığı bildirildi. Araçta görevli sürücünün Hasan Kaleli olduğu, otobüsün 58 SH 045 plakalı ve Huzur firmasına ait olduğu kaydedildi.

Tahliye ve müdahale:

Yangını fark eden sürücü otobüsü yol kenarına çekerek içerideki yolcuların tahliyesini sağladı. İçeride bulunan 13 yolcu ile sürücü dahil 3 personel güvenli şekilde indirildi; toplamda 16 kişi emniyete alındı. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti ve alevler kontrol altına alındı.

Hasar ve sonuç:

Müdahale sonucu yangın söndürüldü ancak otobüste büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayda yaralanma veya can kaybı bildirilmedi, yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

SAMSUN’UN KAVAK İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ YOLCU OTOBÜSÜNDE ÇIKAN YANGIN, SÜRÜCÜNÜN DUMANLARI FARK...

SAMSUN’UN KAVAK İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ YOLCU OTOBÜSÜNDE ÇIKAN YANGIN, SÜRÜCÜNÜN DUMANLARI FARK EDEREK ARACI YOL KENARINA ÇEKİP YOLCULARI TAHLİYE ETMESİYLE FACİAYA DÖNÜŞMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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