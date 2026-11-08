Şuşa'da kardeşlik mesajı: emellerine asla ulaşamayacaklar

Şuşa ziyareti ve ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Şuşa kentinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Karabağ Zaferi’nin 6. yıl dönümünü anmak üzere orada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, konuşmasının başında Karabağ uğruna canlarını feda eden şehitleri minnetle andığını, gazilere şükranlarını sunduğunu belirtti ve onlara sağlık ile hayırlı ömür temennisinde bulundu.

Erdoğan, şair Bahtiyar Vahabzade’nin Şuşa’ya dair ifadesinden alıntı yaparak şehrin tarih, tabiat ve kültürle yoğrulmuş özel bir yer olduğunu vurguladı ve bu duygu atmosferinde konuştu.

Şuşa Beyannamesi ve 'bir millet, iki devlet' anlayışı:

Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki münasebetlerin tarih boyunca farklı imtihanlardan geçtiğini, ancak bugün geldiği seviyenin güçlü bir dayanışma ve ortak iradenin sonucu olduğunu söyledi. 15 Haziran 2021 tarihinde Şuşa’da imzalanan Şuşa Beyannamesi'ne atıf yapan Erdoğan, beyannameyle "müttefiklik bağıyla tahkim edilen" kardeşliğin hedef alınmasına karşı net bir uyarı verdi: "Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler dün olduğu gibi bugün de yarın da emellerine asla ulaşamayacaktır."

Konuşmasında "bir millet, iki devlet" şiarının birlikteliğin özünü oluşturduğunu, Bakü’nün sevincinin Ankara’nın sevinci olduğunu ve Şuşa’nın gururunun tüm Türk toplumunun gururu sayılması gerektiğini ifade etti.

Karabağ'ın yeniden inşası ve ortak projeler:

Erdoğan, Azerbaycan’ın 44 günlük Vatan Muharebesi ile işgal altındaki topraklarını geri almasının Güney Kafkasya’da yeni bir dönem açtığını belirterek, sahada kazanılan zaferin kalıcı barış ve istikrarla taçlandırılmasının önemine vurgu yaptı. Karabağ’ın yeniden imarı için Azerbaycan’ın yürüttüğü çalışmaları takdirle takip ettiklerini ve Türkiye olarak tecrübeyi paylaşmaya devam edeceklerini söyledi.

Erdoğan, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı katkısıyla Cebrail’de açılan Türkiye Azerbaycan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık tesisini örnek gösterdi. Ayrıca Ağdam’da inşası başlayan 14 bin 500 metrekare büyüklüğünde, 40 derslikli okuldan bahsederek, açılışının gelecek sene İlham Aliyev ile birlikte yapılmasını planladıklarını aktardı.

Şuşa’ya gelirken yedi ayrı tünelden geçtiklerini anımsatan Erdoğan, bu altyapı yatırımlarının bölgedeki dönüşümü somut biçimde ortaya koyduğunu söyledi ve Fuzuli gibi yerlerin de gelişeceğini kaydetti.

Gelecek, dayanışma ve bayrak mesajı

Erdoğan, konuşmasını Karabağ Zaferi’ni bir kez daha kutlayıp şehitleri rahmetle anarak sürdürdü; gazilere teşekkür etti ve Türkiye ile Türk milletinin her zaman Azerbaycan’ın yanında olacağını belirtti. Kardeşliğin yalnızca siyasi veya askeri bir bağ olmadığını, ortak dil, tarih ve kültür üzerinden inşa edilen bir gönül birliği olduğunu vurguladı.

Basın toplantısının sonunda merhum şairin sözlerine tekrar değinen Erdoğan, "Birdir bizim her halimiz. Sevincimiz, melalimiz, bayraklarda hilalimiz" sözlerini aktararak iki ülkenin dayanışmasına vurgu yaptı. Erdoğan, konuşmasını şu duayla tamamladı: "Rabbim ay yıldızlı al bayrağımızla şanlı Azerbaycan bayrağının göklerde ilelebet yan yana dalgalanmasını nasip eylesin," ve 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü tebrik ederek Azerbaycan halkına selamlarını iletti.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ