Suşehri'de jandarma operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önceki gün ilçede düzenlenen operasyonda iki şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan sağlık kontrolleri ve aramalarda, şüphelilerin mide ve bağırsaklarında yutulmak suretiyle saklanmış 100 ayrı paket bulunduğu tespit edildi.

ele geçirilen madde ve miktarı:

Paketlerin açılması sonucunda toplam 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Bulgular, operasyonu yürüten jandarma ekipleri tarafından kayıt altına alındı.

adli süreç ve tutuklama:

Olayla ilgili soruşturma kapsamında işlemleri tamamlanan iki şüpheli, adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde devam ediyor.

SİVAS’IN SUŞEHRİ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA, 100 AYRI PAKET HALİNDE YUTULARAK SAKLANAN TOPLAM 1 KİLOGRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ. 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.