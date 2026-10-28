Susturulan kalemlerin izinde: Türkistan’dan Kafkasya’ya unutulmuş düşünürler

Sovyet baskısının gölgesinde unutulan sesler

Dr. Mehmet Can’ın yeni eseri Kurşuna Dizilen Kalemler, Sovyet yönetiminin en karanlık yıllarında Türkistan, Kırım ve Kafkasya’da susturulmuş fikir adamlarının öykülerini yeniden gündeme taşıyor. Kitap, sadece idam ve tutuklamaları değil, bu baskıların düşünsel çevreler ve aileler üzerindeki çözülmelerini de merkeze alıyor.

Arşivler ve tanıklıklar:

Çalışma, mahkeme kayıtları, Sovyet arşivleri ve dönemin belgeleri ile desteklenmiş raporlar üzerinden ilerliyor. Yazar, kalemleri susturulan aydınların dosyalarını ve şahit ifadelerini bir araya getirerek olayların somut izlerini sürüyor. Bu kaynaklar, bireysel trajedilerin ötesinde sistematik müdahalelerin de fotoğrafını veriyor.

Metinde öne çıkan başka bir boyut, baskıların sadece hedef alınan kişilerle sınırlı kalmayıp aile fertlerinin sosyal ve kültürel bağlarını nasıl erozyona uğrattığıdır. Eser, yakınlarının yaşadığı mağduriyeti ve toplum içindeki damgalanmayı aynı dikkatle ele alıyor.

Kültürel hafızaya etkisi:

Kurşuna Dizilen Kalemler, yalnızca bir zulüm kronolojisi sunmuyor; aynı zamanda Türk dünyasının ortak hafızasına yönelik müdahaleleri ve bu müdahalelerin uzun vadeli etkilerini tartışmaya açıyor. Kitap, susturulan fikirlerin mirasının nasıl gömüldüğünü ve yeniden nasıl çıkartılabileceğini sorguluyor.

Yapıt, Babıali Kültür Yayıncılığı etiketiyle yayımlanıyor ve dönemin belgeleri ile tanık anlatımlarını buluşturarak tarihsel hafızanın onarılmasına katkı sunmayı hedefliyor. Dr. Mehmet Can’ın çalışması, bölgesel belleğin ve entelektüel mirasın yeniden okunması için önemli bir kaynak niteliği taşıyor.

DR. MEHMET CAN