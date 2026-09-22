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Susurluk'ta orta mahalle kur’an kursu yükseliyor

Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, Susurluk'taki Orta Mahalle Camii Kur’an Kursu inşaatını yerinde inceleyerek projenin bölgeye katkısını değerlendirdi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:32

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Susurluk'ta orta mahalle kur’an kursu yükseliyor

İnceleme ve çalışmalar:

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde yapımı süren Orta Mahalle Camii Kur’an Kursu inşaatında çalışmalar devam ediyor. Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, inşaat alanını ziyaret ederek yürütülen işleri yerinde inceledi.

İncelemede Susurluk İlçe Müftüsü Hasan Ataç da hazır bulundu. Yaşar, projenin mevcut durumu ve devam eden uygulamalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı ve sahadaki ilerlemeyi değerlendirdi.

Toplumsal katkı ve teşekkür:

İl Müftüsü Yaşar, projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki vatandaşlara ve öğrencilere yönelik önemli bir eğitim alanının kazandırılacağını vurguladı. Kur’an kursunun çevreye sunacağı hizmetin yerel eğitim altyapısını güçlendireceği belirtildi.

Yaşar, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek çalışmanın planlandığı şekilde sürdürülmesi temennisinde bulundu.

SUSURLUK’TA YENİ BİR KUR’AN KURSU YÜKSELİYO

SUSURLUK’TA YENİ BİR KUR’AN KURSU YÜKSELİYO

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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