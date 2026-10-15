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Susurluk'ta sağanak altyapıyı zayıflattı, Çaylak köprüsü kullanım dışı kaldı

Susurluk'ta etkili sağanaklar Çaylak Köprüsü'nü çöktürdü; Balıkesir Büyükşehir ekipleri sevk edildi, köprü araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 19:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Susurluk'ta sağanak altyapıyı zayıflattı, Çaylak köprüsü kullanım dışı kaldı

Olayın gelişimi:

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar, ilçedeki altyapıda hasara yol açtı. Yağış sularının neden olduğu tahribat sonucu ilçede bulunan Çaylak Köprüsü'nde çökme meydana geldi. Çökme, köprünün taşıma kapasısı ve yüzeyinde belirgin zararlar oluşturdu.

Ulaşım ve ilk tedbirler:

Durumun bildirilmesinin ardından bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, muhtemel bir tehlikenin önüne geçmek ve halkın güvenliğini sağlamak amacıyla çöken köprüyü araç ve yaya ulaşımına tamamen kapattı. Köprünün kapatılmasının ardından bölgedeki trafik akışı, kontrollü biçimde diğer alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Ekiplerin, olay yerinde hasar tespit çalışmaları ve onarım planlaması için çalışmalara başlaması bekleniyor. Yetkililer, köprünün kullanıma açılabilmesi için yapılacak inceleme ve onarım çalışmalarının sonucuna göre yeni bir takvim açıklayacaklarını belirtti.

SUSURLUK&#039;TA AŞIRI YAĞIŞLAR ÇAYLAK KÖPRÜSÜ&#039;NÜ ÇÖKERTTİ

SUSURLUK'TA AŞIRI YAĞIŞLAR ÇAYLAK KÖPRÜSÜ'NÜ ÇÖKERTTİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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