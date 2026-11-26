Etkinlikte anma ve ikram:
Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesinin simge isimlerinden Sütçü İmamın vefat yıldönümü dolayısıyla Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen programda öğrencilere sıcak süt ve çörek ikram edildi.
Etkinlik, tarih hafızasının canlı tutulması ve milli değerlerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirildi; katılımcılara sıcak süt ve çörek sunularak anma gerçekleştirildi.
Katkı verenler ve anma:
Programda emeği geçenlere teşekkür edildi; katkı sunanlar arasında Sütçü İmam’ın torunları, Anadolu Karanfilleri 6 Şubat Çocuk Vakfı Yönetim Kurulu ve emekli öğretmen Abdul Cabbar Uzun yer aldı.
Kurtuluş mücadelesinin kahramanı Sütçü İmam, düzenlenen etkinlikte rahmet ve minnetle anıldı.
KAHRAMANMARAŞ’IN KURTULUŞ MÜCADELESİNİN SİMGE İSİMLERİNDEN SÜTÇÜ İMAM’IN VEFAT YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ZEKERİYA TANRIVERDİ İMAM HATİP ORTAOKULUNDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÖĞRENCİLERE SICAK SÜT VE ÇÖREK İKRAM EDİLDİ.
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