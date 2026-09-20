Suya kavuşan Balandız'ta bayram havası ve kesintisiz kaynak

Balandız Mahallesi'nin 36 yıllık susuzluk sorunu sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekipleri, Silifke'ye bağlı Balandız Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri çalışmayla içme suyu sorununu çözdü. Yeni açılan sondajdan elde edilen suyun mahalle deposuna ulaştırılması için 3 bin 860 metre içme suyu hattı döşendi ve bir terfi merkezi deposu inşa edildi.

Yeni kaynak ve altyapı çalışmaları:

Yaz aylarında nüfusu yaklaşık bin 800 kişiye çıkan Balandız'ın içme suyu ihtiyacı geçmişte Samadın bölgesindeki sondaj kuyusundan karşılanıyordu. Ancak kurak dönemlerde mevcut kaynağın yetersiz kalmasıyla mahallede dönemsel su kesintileri yaşanıyordu. MESKİ'nin yürüttüğü sondaj çalışmasında saniyede 13 litre debiye sahip yeni bir içme suyu kaynağı bulundu. Bu kaynağın mahalle içme suyu deposuna aktarılması için toplam 3 bin 860 metre hat döşendi ve 1 terfi merkezi deposu hizmete alındı.

Yeni kaynağın devreye girmesiyle özellikle kurak dönemlerde görülen su yetersizliği ortadan kalktı; mahalle sakinlerinin içme suyu ihtiyacı artık kesintisiz karşılanıyor.

Mahalle sakinlerinin tepkileri:

Balandız Mahalle Muhtarı Kerim Çelik, yıllardır süren su sorununa dikkat çekerek, "Vahap Seçer Başkanımızın sondaj açtırması nedeniyle güzel bir su bulduk. Bu yıl köyümüze geldi, su sıkıntımız çözüldü. Gelen suyumuzu kullanıyoruz, şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Biz bu suyu gerçekten çok özlemiştik. Ne kadar sevinsek az. Biz 36 yıldır su sıkıntısı çekiyorduk. Özellikle Vahap Başkanımızın ‘Susuz köy kalmayacak’ demesiyle, bu projelerin başlatılmasıyla bu dertten kurtulduk. Suyumuz gelince gözyaşlarımızı tutamadık. Bütün evlerde bir bayram havası oluştu" dedi.

Mahalle sakini Muzaffer Türker de nüfus artışıyla önceki kaynağın yetersiz kaldığını hatırlatarak, "Şimdi suya kavuştuk. Bir boşluk içinden varlığa düşer gibi olduk, susuzluktan kurtulduk. Çeşmemizi açtığımız zaman suyumuz şarıl şarıl akıyor. Allah razı olsun, köyümüz susuzluktan kurtuldu" ifadelerini kullandı.

Balandız'ı yaylalık olarak kullanan Düriye Genç ise geçmişte su ihtiyaçlarını Silifke'den taşıdıkları suyla giderdiklerini belirtti: "Sularımız ara ara akıyordu ama kesildiği çok oldu. MESKİ’yi arıyorduk, depolarımıza tankerle su dolduruyorlardı. O şekilde evdeki ihtiyaçlarımızı giderdik ama o su çamaşır veya bulaşık makinesi çalıştırmıyordu. Şimdi çalışıyor. Çok güzel, tazyikli su var, çok rahat. Bundan sonra yaylaya gelirim. Tabii su var diye çok kullanmak yerine, geleceğimiz için suyu idareli kullanmamız lazım".

Yerel yönetimin sağladığı yeni kaynak ve altyapı yatırımı, Balandız'da hem günlük yaşamı kolaylaştırdı hem de kurak dönemlerde yaşanabilecek olası su krizlerini önlemeye yönelik kalıcı bir çözüm sundu.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BAĞLI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MESKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SİLİFKE İLÇESİNE BAĞLI BALANDIZ MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARLA İÇME SUYU SORUNU ÇÖZÜLDÜ.