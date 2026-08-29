Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Suyu hidrojene çevirip evi ısıtan yerli kombi: doğalgaz hattı gerekmiyor

İstanbullu mühendis Fikret Özçelik'in plazma-hidrojen teknolojili kombisi, su ve elektrikle çalışıp hidrojen depolamadan ısı ve sıcak su sağlıyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 13:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Suyu hidrojene çevirip evi ısıtan yerli kombi: doğalgaz hattı gerekmiyor

Yerel geliştirme ve temel özellikler:

İstanbul'da geliştirilen plazma-hidrojen teknolojili kombi, yalnızca su ve elektrikle çalışacak şekilde tasarlandı. Geliştiricisi Fikret Özçelik, cihazın sudan moleküler düzeyde ayrıştırılan hidrojen ve oksijeni doğrudan yakıt olarak kullandığını, bunun sonucunda herhangi bir baca veya doğalgaz hattına ihtiyaç olmadığını belirtiyor.

Özçelik, sistemin özellikle doğalgaz altyapısının olmadığı yerlerde kullanılmak üzere hedeflendiğini vurguladı. Cihazın çalışma mantığı nedeniyle hidrojeni depolamaya gerek kalmadığı için hidrojenin taşıdığı depolama risklerinin ortadan kalktığını ifade etti.

Çalışma prensibi:

Sistemin açıklamasına göre, plazma yöntemiyle suyun moleküler yapısı ayrıştırılıyor; bu süreçte açığa çıkan hidrojen ve oksijen enerjiye dönüştürülerek ısı ve kullanma suyu üretiliyor. Özçelik, "Biz hidrojeni depolamıyoruz. İhtiyaç halinde üretiyor ve ısı enerjisine dönüştürüyoruz" diyerek, üretim-on-demand yaklaşımının teknolojinin çekirdeğini oluşturduğunu aktardı.

Güvenlik ve kurulum avantajları:

Cihazın bacaya ve gaz hattına ihtiyaç duymaması, kurulum esnekliğini artırıyor. Özçelik, bununla ilgili olarak, "Bu kombi doğalgaz olmadan, fosil kökenli yakıtları kullanmadan çalışıyor... Dolayısıyla bacası yok. Elektrik ve suyun olduğu her yerde kullanabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı. Ayrıca hidrojenin depolanmaması güvenlik açısından önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Enerji entegrasyonu ve kırsal uygulamalar:

Özçelik, sistemin yenilenebilir kaynaklarla özellikle güneş enerjisiyle entegre edilebilmesine dikkat çekti. Güneş enerjisiyle birlikte kullanıldığında ısıtma maliyetlerinin önemli ölçüde düşürülebileceği ve köylerdeki yakıt giderlerinin azaltılabileceği ifade edildi. Bu bakımdan teknoloji, kırsal alanlarda ısınma maliyetlerini hafifletmeyi ve şehir merkezlerine göçü azaltmayı hedefliyor.

Geliştiricinin aktardığı uygulama alanları arasında seracılık, bilim merkezleri ile çeşitli kamu kurumları yer alıyor; Özçelik, sistemin belediyeler ve valilikler gibi kurum projelerinde denendiğini belirtti.

Yerli üretim vurgusu:

Projenin tamamının Türkiye'de geliştirildiği ve yazılım dâhil yerli üretim olarak tasarlandığı kaydedildi. Özçelik, uzun yıllara dayanan Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan bu teknolojiyi "tamamen Türkiye’nin milli üretim mücadelesiyle üretilmiş bir Türk ürünü" şeklinde tanımladı ve farklı alanlarda uygulama örnekleri olduğunu aktardı.

Genel olarak teknoloji, doğalgaz altyapısının sınırlı olduğu bölgelerde alternatif ısıtma ve sıcak su çözümü sunmayı amaçlarken, yerinde üretim, depolama ihtiyacı olmaması ve güneş enerjisi entegrasyonu gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

Suyu hidrojene çeviriyor, evi ısıtıyor: Türk mühendislerden yeni teknoloji

Suyu hidrojene çeviriyor, evi ısıtıyor: Türk mühendislerden yeni teknoloji

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Göksun'da ballar buluştu: yayla çeşitleri tanıtıldı, bal yeme yarışmasını Semih...
images

Bursa'nın yedi asırlık sofrası: hafızayı besleyen gastronomi yolculuğu
images

Bursa, üniversite ile sanayiyi buluşturan uygulamalı eğitimin pilot üssü oluyor
images

Karabük’e 77 yeni hekim kadrosu tahsis edildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'nın yedi asırlık sofrası: hafızayı besleyen gastronomi yolculuğu

Memleketinde son yolculuk: emekli baş polis Şevki Akdemir toprağa verildi

Denizde eş zamanlı hortumlar cep telefonuyla kaydedildi

Tamir sırasında patlayan lastik işçiyi savurdu, yara almadan kurtuldu

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı