uzman uyarısı:

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Covid-19’un yeni TA.1 varyantının yeniden gündeme geldiğini belirterek hastalığın belirtilerinin kış aylarında sık görülen soğuk algınlığı ve grip ile kolayca karışabildiğini söyledi. Özkaya, aşılar ve geçmiş enfeksiyonların toplumda bağışıklık oluşturmasının hastalık bulgularını hafifletebildiğini, bu nedenle sadece semptomlara bakarak hangi virüsün sorumlu olduğunu güvenilir şekilde ayırt etmenin zorlaştığını vurguladı.

hangi belirtilere dikkat edilmeli:

Özkaya, özellikle 6 temel belirtinin bir arada veya eşlik ederek ortaya çıkması halinde dikkatli olunması gerektiğini aktardı. Bu belirtiler arasında ateş, titreme, vücut ağrıları, ani başlayan yorgunluk, baş ağrısı ve kuru öksürük öne çıkıyor. Burun tıkanıklığı, burun akıntısı, hapşırma ve boğazda kaşıntı gibi klasik soğuk algınlığı bulguları da TA.1’de sık görülüyor; ancak bu şikayetlere olağandışı yorgunluk, ağrı veya ateş eşlik ediyorsa test yaptırılması öneriliyor.

Özkaya ayrıca son varyantlarda şiddetli boğaz ağrısının yaygın şekilde bildirildiğini, yutkunurken jilet batması ya da cam yutmuş hissi yaşanabileceğini söyledi. İshal, mide bulantısı ve kusmanın da Covid-19 belirtileri arasında yer aldığı, bu bulgular baş ağrısı, yorgunluk veya boğaz ağrısıyla birlikteyse Covid’i göz önünde bulundurmak gerektiği ifade edildi.

ne yapmalı:

Uzman, paniğe gerek olmadığını ancak bulaşmayı önleyici basit tedbirlerin önemini koruduğunu belirtti. Semptom gösterenlerin mümkünse test yaptırması, kendini iyi hissetmeyenlerin evde kalması ve dinlenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca uygun olan kişilerin grip ve zatürre aşılarını yaptırmasının önem taşıdığı kaydedildi.

Özetle, Covid-19 ortadan kalkmadı; TA.1 gibi varyantların belirtileri diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla benzerlik gösterdiği için şüphe durumunda test ve izolasyon en doğru yaklaşım olarak öne çıkıyor.

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. ŞEVKET ÖZKAYA AÇIKLAMALARDA BULUNDU