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Tabela boşluğundan gelen küçük ses fark edildi: yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Batman Ziya Gökalp Mahallesi'nde tabela ile cam arasına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından zarar görmeden çıkarıldı ve serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 13:00

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tabela boşluğundan gelen küçük ses fark edildi: yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Batman'da kurtarma operasyonu

Batman'ın Ziya Gökalp Mahallesi'nde bir iş yerinin tabela ile camı arasındaki boşluktan ses gelmesi üzerine bölgedeki esnaf ve vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen Batman Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa süreli bir çalışma ile sıkışan yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

İhbardan müdahaleye:

Çevre esnafı ve vatandaşların duyarlılığı ile başlayan süreçte ekipler, öncelikle kedinin bulunduğu boşluğu ve çevre güvenliğini değerlendirerek müdahaleye hazırlandı. Yetkililer, müdahale sırasında can güvenliğine öncelik verildiğini ve operasyonun planlı şekilde yürütüldüğünü aktardı.

Kurtarma ve sonrasında:

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yavru kedi, zarar görmeden çıkarıldı. Kedinin sağlık kontrolü yapıldıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi; operasyon sırasında herhangi bir yaralanma tespit edilmedi.

Olay, mahalle sakinlerinin duyarlılığı ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde olumlu sonuçlandı.

BATMAN’IN ZİYA GÖKALP MAHALLESİ’NDE BİR İŞ YERİNİN TABELASI İLE CAMI ARASINA SIKIŞAN YAVRU KEDİ...

BATMAN’IN ZİYA GÖKALP MAHALLESİ’NDE BİR İŞ YERİNİN TABELASI İLE CAMI ARASINA SIKIŞAN YAVRU KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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