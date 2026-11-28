Taflan ilkokulu'nda çocuk hakları ve sağlıklı yaşam dersi

"Dünya Çocuk Hakları Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte VM Medical Park Samsun ve Liv Hospital Samsun, Samsunsporun desteğiyle Taflan İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Amaç, çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturarak sağlıklı yaşam alışkanlıklarını genç yaşta benimsetmekti.

etkinlikte neler anlatıldı:

Hekimler ve sağlık personeli tarafından öğrencilere eğitim, sağlık, oyun oynama, korunma ve kendini özgürce ifade etme gibi temel çocuk hakları, yaşlarına uygun bir dille aktarıldı. Anlatımlar, çocukların kendi haklarını tanımasının ve bu haklara ilişkin farkındalık kazanmasının önemi üzerinde yoğunlaştı.

Katılımcılar arasında VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği'nden Opr. Dr. Ayşe Bahar Önaksoy, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'nden Uzm. Dr. İlaha Guluzade, bir hemşire ve hastane yöneticileri yer aldı. Sunumlar ve uygulamalı gösterilerle bilginin pekiştirilmesi sağlandı.

toplumsal sorumluluk ve sonuçlar:

Etkinlikte ayrıca kişisel hijyenin önemi, doğru el yıkama teknikleri ve el yıkamanın hastalıklardan korunmadaki rolü üzerinde duruldu. Çocukların erken yaşta sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarının bireysel ve toplumsal sağlık için kritik olduğu vurgulandı.

Samsunspor'un katkısıyla öğrencilere dağıtılan hediyeler, etkinliğe renkli ve neşeli anlar kattı. VM Medical Park Samsun ve Liv Hospital Samsun, bu tür toplumsal sorumluluk projeleriyle her çocuğun sağlıklı, güvenli ve eşit şartlarda büyüme hakkına sahip olduğu mesajını yineledi.

Organizatörler, çocukların haklarını bildiği, seslerini duyabildiği ve hayallerini özgürce gerçekleştirebildiği bir gelecek için benzer farkındalık çalışmalarının sürdürülmesinin önemine işaret etti.

"DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ" DOLAYISIYLA VM MEDİCAL PARK SAMSUN VE LİV HOSPİTAL SAMSUN, SAMSUNSPOR’UN KATKILARIYLA TAFLAN İLKOKULU ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ. ÇOCUK HAKLARI VE SAĞLIKLI YAŞAM KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKTE ÖĞRENCİLERE ÇEŞİTLİ HEDİYELER DE DAĞITILDI.