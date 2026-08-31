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Tag otoyolu'nda çekici devrildi, sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Osmaniye'de TAG Otoyolu Şekerdere Viyadüğü yakınlarında gece devrilen 47 PG 433 plakalı çekicinin sürücüsü İbrahim Ş., itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tag otoyolu'nda çekici devrildi, sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kaza ayrıntıları:

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şekerdere Viyadüğü yakınlarında, Bahçe-Adana istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ş. idaresindeki 47 PG 433 plakalı çekici, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak emniyet şeridinde park halindeki 73 SB 361 plakalı dorseye çarptıktan sonra devrildi.

Kurtarma çalışması:

Kazada çekici içinde sıkışan sürücü için bölgeye sağlık, güvenlik ve Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kurtarılan sürücüye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı; daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnceleme başlatıldı:

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayın oluş nedeninin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

OSMANİYE&#039;DE TAG OTOYOLU&#039;NDA KONTROLDEN ÇIKAN ÇEKİCİNİN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA...

OSMANİYE'DE TAG OTOYOLU'NDA KONTROLDEN ÇIKAN ÇEKİCİNİN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI. ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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