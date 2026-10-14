Taha Akgül salonunda 3x3 basketbol turnuvası sona erdi

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Basketbol İl Temsilciliği organizasyonunda 3x3 basketbol maçları Taha Akgül Spor Salonu'nda tamamlandı; dereceye girenlere kupa ve madalya verildi.