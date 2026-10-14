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Taha Akgül salonunda 3x3 basketbol turnuvası sona erdi

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Basketbol İl Temsilciliği organizasyonunda 3x3 basketbol maçları Taha Akgül Spor Salonu'nda tamamlandı; dereceye girenlere kupa ve madalya verildi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 14:05

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Taha Akgül salonunda 3x3 basketbol turnuvası sona erdi

Taha Akgül Spor Salonu'nda turnuva tamamlandı

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği organizasyonunda, 2026-2027 Spor Sezonu 4. Kamu Spor Oyunları kapsamındaki 3x3 basketbol müsabakaları tamamlandı. Müsabakalar program dahilinde Taha Akgül Spor Salonu'nda oynandı.

Müsabakaların tamamlanması:

Turnuvadaki karşılaşmaların sona ermesiyle birlikte organizasyon neticelendi. Salon maçları planlandığı şekilde tamamlandı ve turnuva resmi olarak kapatıldı.

ödül töreni ve takdimler:

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlar için bir ödül töreni düzenlendi. Tören kapsamında kupa ve madalyalar takdim edilerek dereceye giren takımlar ödüllendirildi.

SİVAS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE BASKETBOL İL TEMSİLCİLİĞİ ORGANİZASYONUNDA, 2026-2027 SPOR...

SİVAS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE BASKETBOL İL TEMSİLCİLİĞİ ORGANİZASYONUNDA, 2026-2027 SPOR SEZONU 4. KAMU SPOR OYUNLARI FAALİYETLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN 3X3 BASKETBOL MÜSABAKALARI TAMAMLANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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