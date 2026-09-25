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Tahılda rekor sonrası üretim yüzde 3 gerileyebilir

IGC, 2026/27'de küresel tahıl üretiminin 2 milyar 420 milyon tona gerileyebileceğini ve yıl sonu stoklarının 24 milyon ton azalacağını açıkladı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:44

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EDİTÖR: Berk Doğan

Tahılda rekor sonrası üretim yüzde 3 gerileyebilir

IGC: küresel tahıl üretiminde yüzde 3 düşüş öngörülüyor

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), üç yıllık artışın ardından 2026/27 sezonunda küresel tahıl üretiminde gerileme beklediğini açıkladı. Konseyin Temmuz 2026 / Haziran 2027 dönemine ilişkin raporuna göre dünya tahıl üretiminin 2 milyar 420 milyon ton seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor; bu rakam geçen sezonun rekor seviyesinin 74 milyon ton altında bulunuyor.

Sezon ve üretim tahminleri:

IGC raporu, üst üste üç yıl süren artışın ardından toplam üretimde yaklaşık %3 düşüş beklendiğini vurguluyor. Geçen sezon kaydedilen rekor artışın ardından üretimdeki bu gerileme, bir önceki sezonun toplam üretimine göre önemli bir azalma anlamına geliyor; hatırlanacağı üzere geçen sezon üretim yaklaşık %7 artış göstermişti.

Buğday, tüketim ve stoklar:

Raporda buğdayda özel olarak 25 milyon tonluk bir azalış beklendiği, 2026/27 sezonunda küresel buğday üretiminin 820 milyon ton seviyesine gerileyeceği bildirildi. Karadeniz bölgesindeki ihracat aksamaları, küresel buğday ticareti ve sevkiyatlarını yavaşlatarak piyasada tedarik baskısına yol açıyor.

Arz daralması ve fiyat artışları nedeniyle küresel tüketimde sınırlı seyir bekleniyor; dünya hububat tüketiminin geçen yıla göre sadece 4 milyon ton düşüşle 2 milyar 444 milyon ton olacağı tahmin ediliyor. Sezon başındaki devir miktarlarındaki düşüşe rağmen, IGC aylık raporunda kapanış stokları tahminini önceki rapora kıyasla 2 milyon ton yükselterek 608 milyon ton seviyesine çıkardı. Ancak buğday ve mısır stoklarındaki daralma nedeniyle yıl sonu toplam tahıl stoklarının geçen sezona göre yaklaşık %4 (yaklaşık 24 milyon ton) azalacağı öngörülüyor.

Karadeniz hattındaki ihracat aksamaları ticaret akışlarını yavaşlatıyor; buna bağlı olarak Temmuz/Haziran dönemini kapsayan toplam tahıl ticaretinin yıllık bazda yaklaşık %3 (yaklaşık 16 milyon ton) azalarak 451 milyon ton civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Rapor, küresel piyasanın önümüzdeki dönemde kısmen stoklardan beslenmek zorunda kalacağını gösteriyor.

ULUSLARARASI HUBUBAT KONSEYİ (IGC), ÜÇ YILDIR ÜST ÜSTE KAYDEDİLEN ARTIŞIN ARDINDAN KÜRESEL TAHIL...

ULUSLARARASI HUBUBAT KONSEYİ (IGC), ÜÇ YILDIR ÜST ÜSTE KAYDEDİLEN ARTIŞIN ARDINDAN KÜRESEL TAHIL ÜRETİMİNİN 2026/2027 SEZONUNDA, REKOR KIRAN GEÇEN YILA KIYASLA YÜZDE 3 ORANINDA GERİLEYECEĞİNİ AÇIKLADI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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