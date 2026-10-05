Tahir Elçi'nin anısı yeni Diyarbakır Barosu hizmet binasında yaşatılacak

Törene katılım ve isim kararı:

Diyarbakır Barosu, yeni hizmet binasının açılışını düzenlenen törenle gerçekleştirdi ve binaya Tahir Elçi’nin ismi verildi. Açılışa Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, bölge baroları başkanları ile çok sayıda davetli katıldı. Tören, Elçi’nin savunuculuk mirasına vurgu yapan konuşmalarla ve mesleğe uzun yıllarını vermiş avukatların onurlandırılmasıyla devam etti.

Elçi'nin mirası ve vurgu:

Konuşmasında Erinç Sağkan, binanın adının taşıdığı anlamı hem kişisel hem kurumsal düzeyde değerlendirdi. Sağkan, geçmişte Tahir Elçi’nin cenazesinde tabuta omuz veren bir avukat olarak bugün isminin yaşatılmasından duyduğu onuru dile getirdi. Ayrıca Elçi’nin ömrünü cezasızlıkla mücadeleye adadığı ve insan hakları savunusunun ön saflarında yer aldığı vurgulandı. Sağkan, isim verilmesinin sembolik öneminin ötesinde, bu değerlerin kurumsal olarak sürdürülebilmesinin esas olduğunu belirtti.

Binanın rolü ve mesleki tören:

Açılış konuşmalarında, bu yeni hizmet binasının yalnızca Diyarbakır için değil, Türkiye Barolar Birliği gündemindeki insan hakları savunusunun güçlenmesi açısından da önemli bir adım olduğu ifade edildi. Sağkan, bu binadan Türkiye’nin 81 ilinde insan haklarını cesaretle savunacak avukatların yetişeceğine dair umut ve sorumluluğun altını çizdi. Törenin sonunda, meslekte 40 ve 50’nci yılına giren avukatlara plaket takdim edilerek, mesleki bağlılık ve deneyim onurlandırıldı.

Tören ve konuşmalar, Tahir Elçi’nin 28 Kasım 2015’te Sur ilçesinde basın açıklaması yaparken güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasındaki çatışma sırasında vurularak öldürülmesiyle başlayan sürecin anısına yapılan bir adım olarak değerlendirildi. Yeni hizmet binasının Elçi’nin savunduğu ilkelere bağlı kalınarak kullanılacağına dair beklenti, törene katılanlar arasında belirgin bir temaydı.

DİYARBAKIR BAROSU TAHİR ELÇİ HİZMET BİNASI DÜZENLENEN PROGRAMLA AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ.