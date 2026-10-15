Tahliye çalışması sırasında düşen işçi hayatını kaybetti: Beykoz'da okul inşaatı

Beykoz Paşamandıra Mahallesi'nde inşaat kazası

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Beykoz Paşamandıra Mahallesi Değirmendere Caddesi üzerinde bulunan bir okul inşaatında meydana gelen olayda, bir işçi hayatını kaybetti. Olay saat 15.00 sıralarında gerçekleşti.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre, inşaat alanındaki kuyuda biriken suyu tahliye etmek için kuyunun içine inen işçi Faik Ş., bu sırada düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, arama kurtarma, polis, sağlık ekipleri ve UMKE kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kuyudan çıkarılan işçi ilk olarak olay yerinde sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı Beykoz Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan işçi yaşamını yitirdi.

soruşturma ve yakınlarının tepkisi:

Olay yerine gelen işçinin yakınları büyük üzüntü yaşarken, kolluk kuvvetleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer kazanın kesin nedeninin soruşturmanın ardından açıklanacağını bildirdi.

Olay, bölgede yağışın etkili olduğu bir dönemde iş güvenliği ve tahliye çalışmalarının risklerini bir kez daha gündeme taşıdı; soruşturmanın sonuçları bekleniyor.

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