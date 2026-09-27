Tahliyeler sonrası adalet bekleyişi: iki kardeşin ailesi itirazda

Batman davasında tahliye kararı aileyi ve avukatı isyan ettirdi

Batman'da 9 Kasım 2025'te bir diş kliniğinde gerçekleşen silahlı saldırıda Murat ve Salih İnsel kardeşlerin hayatını kaybettiği dosyada, mahkeme kararının ardından iki sanığın tahliyesi ailede derin tepki yarattı. Ailenin avukatı Esra Ürgen karara itiraz ederken, anne Filiz İnsel ve yakınları adalet talebini tekrarladı.

Duruşmada öne çıkan itirazlar:

Ürgen, duruşma sonrası yaptığı açıklamada tahliye edilen sanıkların Ferhat Çelik ve Aydın Çelik olduğunu belirtti. Avukat, dosyada iki kişinin öldüğünü, üç kişinin ağır, bir kişinin de yaralandığını hatırlatarak delillerin yeterince değerlendirilmediğini savundu.

Avukatın ifadesine göre, tanık ve sanık beyanlarında çelişkiler bulunuyor; buna rağmen mahkeme, dosyada yeni bir delil ortaya çıkmadığı halde tahliye kararı verdi. Ürgen, darp iddialarıyla ilgili sorularına mahkeme başkanının müdahale ettiğini ve bu tutumun maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellediğini ileri sürdü.

Dosyada, adli tıp raporu ve ölü muayene raporu gibi belgelerin yer aldığı kaydedildi. Ürgen ayrıca, soruşturma tutanaklarında Mehmet Fırat Çelik'in amcası Aydın Çelik ile olay yerine silahlı gittiğini ve kendi silahını ateşlediğini söylediğine dair kayıtlar bulunduğunu, bu beyanların yeterince değerlendirilmediğini belirtti.

Aileden duygusal tepki ve karara itiraz:

Hayatını kaybeden kardeşlerin annesi Filiz İnsel, duruşma çıkışı gözyaşlarıyla 'Çocuklarımın hakkı yerde kalmasın' diyerek yeniden adalet istedi. İnsel, saldırının beş kişi tarafından yapıldığını, bir hafta sonra yapılması planlanan düğünün gerçekleşmediğini ve evlatlarının mürüvvetini göremediğini anlattı.

Ağabey Erdal İnsel ise verilen tahliye kararını kabul etmediklerini vurguladı ve 'Murat ve Salih kardeşlerimin hayatı dosyadaki birkaç satırdan ibaret değildir' sözleriyle dosyanın vicdanla ve tarafsızlıkla incelenmesini talep etti. Aile, yargı sürecinde hakkın sağlanana kadar mücadele edeceklerini bildirdi.

Mahkemenin tahliye kararı savunma ve kovuşturma aşamasında yeni delil bulunmaması gerekçesine dayandırıldı. Ancak aile ve avukat, sanık beyanlarının çelişkili olmasını, mevcut adli bulguların ve ifade kayıtlarının gerektiği gibi değerlendirilmediğini ileri sürerek karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Davada sonraki süreçte yapılacak itiraz ve karar incelemeleri, aile ile kamuoyunun dikkatle takip edeceği gelişmeler arasında yer alıyor. Aile temsilcileri, hukukun ve vicdanın gereğini yerine getirecek bir değerlendirme beklediklerini yineledi.

BATMAN’DA 9 KASIM 2025’TE BİR DİŞ KLİNİĞİNDE YAŞANAN, MURAT VE SALİH İNSEL KARDEŞLERİN HAYATINI KAYBETTİĞİ SİLAHLI SALDIRIYA İLİŞKİN DAVADA İKİ SANIĞIN TAHLİYE EDİLMESİNE AİLE TEPKİ GÖSTERDİ. AİLENİN AVUKATI ESRA ÜRGEN KARARA İTİRAZ EDERKEN, ANNE FİLİZ İNSEL, “ÇOCUKLARIMIN HAKKI YERDE KALMASIN” DİYEREK ADALET ÇAĞRISINDA BULUNDU.