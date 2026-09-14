Dolar 48,6079 +0,11%
Euro 56,1523 -0,30%
Bist 14.235,83 -1,60%
Altın Gram 6.774,49 -1,68%
EUR/USD 1,1550 -0,44%
Brent Petrol 106,24 +1,56%
--°

Tahliyelerle sonuçlanan ilk duruşma: suikast davasında 6 sanık serbest bırakıldı

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen suikast davasında, 8 tutukludan 6'sı tahliye edildi; Selahattin Yılmaz ve Cem Duman tutuklu kalmaya devam etti.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 21:55

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Tahliyelerle sonuçlanan ilk duruşma: suikast davasında 6 sanık serbest bırakıldı

Duruşma ve mahkemenin kararı:

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, hakkında suikast hazırlığı iddiası bulunan örgüte ilişkin sekiz tutuklu sanığın duruşması yapıldı. Mahkeme, tutuklu sanıklardan Adem Kuru, Cem Çebi, İsa Aydın, Mehmet Tuğlu, Mustafa Serdar Yılmaz ve Özgür Kılıç'ın tahliyesine karar verirken, Selahattin Yılmaz ve Cem Duman'ın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Sanıkların savunmaları:

Tutuklu sanık ve emekli polis memuru Adem Kuru, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, 'Ben Aziz İhsan Aktaş’ı hayatımda görmedim, bilmem. Uzaktan yakından alakam yoktur' dedi. Diğer tutuklu sanık Cem Çebi ise Selahattin Yılmaz'ın akrabası ve şoförü olduğunu söyleyip suçlamaları kabul etmedi; 'Bugüne kadar hiçbir suç örgütüne dahil olmadım. Bu olayla ilgili hiçbir emir, talimat almadım. Aziz İhsan Aktaş’ı hayatımda görmedim. Emniyette ismini duydum' ifadelerini kullandı.

Müştekinin beyanları ve güvenlik iddiası:

Müşteki sıfatıyla dinlenen Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli makamlara bilgi verdiğini ve bu nedenle hedef haline getirildiğini belirtti: 'Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak devletimize yardımcı oldum. Bildiklerimi tüm açıklığıyla adli makamlara anlattım.' Tahliyesinin ardından yakın çevresinden kendisine yönelik tehditler aldığı bilgisini aldığını söyleyen Aktaş, bir ölüm listesi içinde bulunduğu ve kendisine ile ailesine silahlı saldırı yapılacağı yönünde mesajlar alındığını, bu nedenle koruma altında olduğunu belirtti.

Aktaş ayrıca mesajlarda adının ve 'akaryakıt istasyonu' ifadesinin birlikte geçtiğine dikkat çekerek, şirketine ait benzin istasyonunun adresinin de bilindiğini savundu ve olayın tüm delillerle değerlendirilmesini, kendisini ve ailesini hedef alan eylemlerden sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık Selahattin Yılmaz ise iddianamede yer alan mesajın suikast hazırlığıyla ilişkisinin olmadığını öne sürerek, mesajın Şubat ayında atıldığını ve Aktaş'ın üç ay sonra itirafçı olacağını bilmesinin mümkün olmadığını söyledi: 'Benim bu mesajım şubat ayında atılıyor. Siz şubat ayında etkin pişmanlıkta değilsiniz ki ben size suikast yapayım. Ben üç ay sonra itirafçı olacağınızı nereden bileyim?' Ayrıca bahsi geçen akaryakıt istasyonundan yaklaşık 25 yıldır benzin aldığını belirtti.

Mahkeme, sanıkların tahliye ve tutukluluk kararlarını verdi ve duruşmayı 5 Ekim tarihine erteledi.

Aziz İhsan Aktaş’a yönelik &quot;suikast&quot; davasında 6 sanığa tahliye kararı

Aziz İhsan Aktaş’a yönelik "suikast" davasında 6 sanığa tahliye kararı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Edirne'de Atatürk Bulvarı'ndaki adrese operasyon: 10 düzensiz göçmen gözaltına a...
images

Tost makinesini açık bırakan kişi itfaiyeyi alarma geçirdi
images

Kaza sonrası TEM otoyolunda sopalı ve yumruklu kavga kamerada
images

Iğdır'da dubleks daire yangını: 18 kişi dumandan etkilendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gençlik festivalinde Poizi coşkusu Bursa'da gençler müzikle buluştu

Süper lig 5. haftası: Galatasaray liderliğe yükseldi, Fenerbahçe puan kaybetti

Edirne'de Atatürk Bulvarı'ndaki adrese operasyon: 10 düzensiz göçmen gözaltına alındı

Tost makinesini açık bırakan kişi itfaiyeyi alarma geçirdi

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi