Tahmazoğlu'ndan üniversiteli gençlere 1 milyar liralık nakdi destek

tahmazoğlu'ndan öğrencilere nakdi destek:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, üniversite öğrencilerine yönelik nakdi destek programını bu yıl da sürdürdüklerini açıkladı. Programa göre başarı derecesine göre öğrencilere 33 bin TL ile 66 bin TL arasında ödeme yapılacak. Toplam kaynak ise 1 milyar TL olarak belirlendi.

ödeme takvimi ve miktarlar:

Ödemelere 26 Ekim 2026 Pazartesi itibarıyla başlanacak; belediye, incelemesi tamamlanan öğrencilerin hesaplarına yatırarak işlemleri yürütmeyi planlıyor. Ödemelerin en geç 9 Kasım 2026 tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor.

başvurular ve belediyenin hedefi:

Şahinbey Belediyesi, programa yaklaşık 30 bine yakın başvuru aldığını bildirdi. Proje; üniversiteyi yeni kazanan veya eğitimine devam eden Şahinbeyli gençlerin eğitim giderlerine katkı sağlamayı, aynı zamanda kültür, sanat ve spor alanlarındaki destekleri sürdürmeyi amaçlıyor.

Başkan Tahmazoğlu'nun konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

"Çok kıymetli üniversiteli gençlerimiz, bugüne kadar eğitimde, kültürde, sanatta ve sporda başarılı olmanız için sizlere hep destek olduk. Bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite öğrencilerimize başarı durumlarına göre 33 bin TL ile 66 bin TL arasında destek vereceğimizi açıklamıştık. Yaklaşık 30 bin başvuru aldık. Başvurular tamamlandı. Toplamda 1 milyar TL’yi öğrencilerimize ödeyeceğiz. 26 Ekim 2026 Pazartesi günü itibarıyla incelemesi tamamlanan öğrencilerimizin hesaplarına paralarını yatırmaya başlıyoruz. En geç 9 Kasım 2026 tarihine kadar ödemelerimizi tamamlamış olacağız. Öğrencilerimiz paralarını güle güle harcasınlar. Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim gördükleri illerde öğrencilerimizi ziyaret etmeye devam edeceğim. Eğitim hayatınızda başarılar diliyorum"

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU, GEÇTİĞİMİZ YILLARDA OLDUĞU GİBİ BU YIL DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE DESTEĞİNİ ARTIRARAK SÜRDÜRÜYOR. ÖĞRENCİLERE BAŞARI DERECESİNE GÖRE 33 BİN TL İLE 66 BİN TL ARASINDA DESTEK BAŞARI DERECESİNE GÖRE 33 BİN TL İLE 66 BİN TL ARASINDA DESTEK SAĞLANACAK.