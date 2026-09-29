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tahtakale mahallesinde çöp evden 2 kamyon atık tahliye edildi

Osmangazi Belediyesi ekipleri, Tahtakale Mahallesi'nde ihbar edilen çöp evi temizleyerek 2 kamyon atık taşıdı; çevre ve halk sağlığı tehdidi giderildi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 14:23

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 14:38

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EDİTÖR: Aslı Han

tahtakale mahallesinde çöp evden 2 kamyon atık tahliye edildi

Tahtakale Mahallesi'nde çöp ev temizliği

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelindeki temizlik seferberliğini vatandaşlardan gelen ihbarlarla güçlendiriyor. Tahtakale Mahallesi'nde bir konutta biriken atıkların çevreye kötü koku yaydığı yönündeki şikayetler üzerine ekipler hızla harekete geçti. Yapılan inceleme ve gerekli resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından temizlik çalışması başlatıldı.

müdahale ve tahliye süreci:

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin koordineli çalışmasıyla evden 2 kamyon çöp ve atık malzeme tahliye edildi. Ekipler, iç mekânda biriken atıkları titizlikle ayıklayıp temizleyerek sağlık açısından risk oluşturabilecek unsurları ortadan kaldırdı. İşlem sırasında çevre temizliği ve hijyen önlemlerine öncelik verildi.

mahalle sakinlerinden olumlu tepki:

Temizlik tamamlandıktan sonra mahallede uzun süredir hissedilen kötü koku giderildi ve yaşam alanı normale döndü. Mahalle sakinleri, duyarlılıkları ve yapılan ihbar sayesinde sürecin hızlandırıldığını belirterek Osmangazi Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Belediye yetkilileri, benzer ihbarlara kısa sürede müdahale etmeye devam edeceklerini ifade etti.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜRKEN, VATANDAŞLARDAN...

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜRKEN, VATANDAŞLARDAN GELEN İHBARLAR DOĞRULTUSUNDA ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ÇÖP EVLERE DE HIZLI ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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