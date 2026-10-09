Tahtani camii ayağa kaldırıldı, aslına uygun restorasyonla ibadete açıldı

Tahtani camii yeniden ibadete hazır

Gaziantep Kalesi yanındaki Şekeroğlu Mahallesi Uzun Çarşı Caddesi'nde yer alan tarihi Tahtani Camii, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve Kahramanmaraş merkezli olan büyük depremlerde ağır hasar gördü. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen aslına uygun restorasyon çalışmaları tamamlandı ve cami düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.

Açılış töreni ve ibadet

Açılış törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç ile kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gaziantep İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından yapılan dua sonrasında kılınan Cuma namazıyla cami yeniden ibadete açıldı.

Restorasyonun teknik aşamaları:

Restorasyon sürecinde yapıda kapsamlı zemin etüdü ve jeoradar taramaları gerçekleştirilerek malzeme analizleri yapıldı. Minare önce sökülüp, eski taşlar kullanılarak aslına uygun biçimde yeniden inşa edildi. Çatı üzerindeki güçlendirme imalatları, onaylı statik proje ve restorasyon projesine uygun şekilde tamamlandı.

Beden duvarlarında tespit edilen boşluklar için hidrolik kireç enjeksiyonu uygulandı; taşıyıcı ayaklar ve beden duvarları statik projeye uygun olarak paslanmaz çelik gergiler ile güçlendirildi. Tüm cephelerde, iç mekânda ve tonozlarda derz açma-yapma, yüzey temizliği çalışmaları ile bahçe duvarlarında onarımlar gerçekleştirildi.

İç mekânda ahşap döşeme ile halılar yenilendi; kapı ve pencere doğramalarının bakım ve onarımları tamamlandı. Ayrıca elektrik tesisatları, aydınlatma elemanları ve klima üniteleri yenilenerek modern kullanım ihtiyaçları sağlanırken yapının tarihi dokusuna zarar verilmemesine özen gösterildi.

Koruma ilkesi ve amaç:

Yürütülen rekonstrüksiyon ve güçlendirme çalışmalarında öncelik, yapının özgün mimari karakterinin korunması, deprem kaynaklı hasarların giderilmesi ve yapısal güvenliğin sağlanması oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü denetiminde tamamlanan restorasyonla Tahtani Camii, hem tarihî kimliğini koruyacak şekilde onarıldı hem de yeniden güvenli biçimde ibadete açıldı.

Bu adım, bölgede depremden etkilenen tarihî eserlerin korunması ve toplumun kültürel mirasa yeniden kavuşması açısından önemli bir örnek olarak değerlendiriliyor.

KILINAN CUMA NAMAZI İLE TARİHİ CAMİİ İBADETE AÇILDI.