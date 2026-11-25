giyim tercihi ve müşteri tepkisi:

57 yaşındaki Dursun Gemici, Ordu'da 41 yıldır berberlik yapıyor. İş yerine her gün takım elbise ya da gömlek ve kravatla gelen Gemici, müşterilerini tıraş ederken bu giyimi sürdürerek mesleğine farklı bir özen katıyor. 1995 yılından bu yana bu tercihi uyguladığını söyleyen Gemici, bunun hem hizmete hem de karşılıklı saygıya katkı sağladığını ifade ediyor.

giyim tercihi müşteriler tarafından nasıl karşılanıyor:

Gemici, 'Yaklaşık 41 seneden bu yana mesleğin içerisindeyiz. 1995 yılından bu yana müşterilerimize daha iyi hizmet ve saygıdan dolayı bu şekilde çalışıyorum. Müşterilere, görüntü olarak daha iyi olduğunu düşünüyorum. Müşterilerimiz de bu durumdan memnunlar. Sırf giyimim dolayısıyla gelen müşterilerimiz dahi var' diye konuştu.

meslek anlayışı ve temizlik vurgusu:

Berber dükkanını ilk açtıkları yıllardan bu yana bu giyim tarzını benimsediklerini anlatan Gemici, müşterilerinin memnuniyetinin kendisini mutlu ettiğini belirtti: 'Benim için hiç zor değil, müşteriler memnun olunca ben de mutlu oluyorum. Farklı giyinen meslektaşlarımız var ama bence bu şekilde giyinmek daha uygun, benim için zor da değil.' Müşterilerinden Esat Uzunoğlu ise berberlik mesleğinde temizliğin ve özenli giyimin önemine dikkat çekerek, 'Kendisi en güzelini yapıyor, berberlik temizlik demek. Bence berberin özelliklerinde gömlek-kravat olması gerekiyor. Önceden beyaz önlükler vardı, onun da olması gerekiyor' dedi.

ORDU'DA 41 YILDIR BERBERLİK YAPAN 57 YAŞINDAKİ DURSUN GEMİCİ, HER GÜN TAKIM ELBİSE YA DA GÖMLEK VE KRAVATLA İŞİNİN BAŞINA GEÇEREK TIRAŞ YAPIYOR