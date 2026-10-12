Takip sonucu yakalandılar: sahte gram altınla kuyumcu dolandırıcılığı kamerada

Olayın gelişimi:

Afyonkarahisar'da, kuyumculardan sahte gram altın bozdurarak para aldığı iddia edilen 2 şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu kent merkezinde yakalandı. Polislerin yürüttüğü çalışma yaklaşık 3 saat sürdü; şüpheliler daha sonra gözaltına alındı.

görüntüler ve yöntem:

Olayın ayrıntıları, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, kadın şüphelinin Sandıklı ilçesindeki bir kuyumcuya sahte gram altın teslim ettiği ve karşılığında para aldığı anlar net biçimde görülüyor. Ayrıca başka bir kayıt, şüphelilerden birinin para alışverişinin hemen ardından hızla uzaklaştığını gösteriyor.

soruşturma ve adli süreç:

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, tarafları adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Polis ekiplerinin görüntüler ve takibe ilişkin çalışması sürüyor; soruşturmanın devamında olayla ilgili ek işlemler ve değerlendirmeler yapılacağı bildirildi.

AFYONKARAHİSAR’DA SAHTE GRAM ALTIN BOZDURARAK KUYUMCULARI DOLANDIRDIĞI İDDİA EDİLEN 2 ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNİN YAKLAŞIK 3 SAAT SÜREN TAKİBİNİN ARDINDAN KENT MERKEZİNDE YAKALANDI.