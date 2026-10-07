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Takla atan araçtan 262 promil çıktı, sürücüye 50 bin lira ceza

Side'de takla atan otomobilin sürücüsü Haluk A.'nın 262 promil alkollü olduğu tespit edildi; ikinci ihlalde 50 bin TL ceza ve 2 yıl ehliyete el konuldu.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Takla atan araçtan 262 promil çıktı, sürücüye 50 bin lira ceza

kaza ve sürücünün davranışı:

Antalya'nın Side Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Sorgun istikametinden Side yönüne giden Haluk A.'nın kullandığı 07 DCA 87 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje ve kaldırıma çarpıp takla attı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, olay yerinden ayrıldıktan bir süre sonra geri döndü.

Kazanın ardından olay yerine intikal eden jandarma ekiplerinin incelemesi ve sürücüyle yapılan görüşmede olayın gelişimi netleştirildi. Araçta ve sürücüde gözle görülen yaralanma olmadığı belirtildi ancak araçta oluşan hasar dikkati çekti.

jandarma müdahalesi ve verilen cezalar:

Jandarma Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobili kullanan Haluk A.'nın 262 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün son 5 yıl içinde ikinci kez alkollü araç kullanırken yakalandığı kaydedildi.

Bu tespitler doğrultusunda Haluk A.'ya ilgili mevzuat gereğince 50 bin TL idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu. Olayla ilgili işlemler jandarma tarafından sürdürüldü.

Kazanın trafik güvenliği bakımından taşıdığı risk ve sürücünün alkollü olması, ekiplerin müdahalesini ve uygulanan yaptırımları belirleyen temel unsurlar oldu. Olayda yaralanma olmaması yetkililerce vurgulanan önemli bir nokta olarak kayda geçti.

SİDE’DE KULLANDIĞI OTOMOBİL TAKLA ATTIKTAN SONRA OLAY YERİNDEN AYRILAN VE BİR SÜRE SONRA GERİ...

SİDE’DE KULLANDIĞI OTOMOBİL TAKLA ATTIKTAN SONRA OLAY YERİNDEN AYRILAN VE BİR SÜRE SONRA GERİ DÖNEN ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN 262 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ. OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNE 5 YIL İÇİNDE İKİNCİ KEZ ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN YAKALANDIĞI İÇİN 50 BİN TL PARA CEZASI UYGULANIRKEN SÜRÜCÜ BELGESİNE 2 YIL SÜREYLE EL KONULDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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