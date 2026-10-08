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Takla atan panelvan sürücüsü hasarı incelerken tırın çarpmasıyla yaşamını yitirdi

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde takla atan panelvan sürücüsü, aracındaki hasarı kontrol etmek için çıktığında aynı yönde gelen tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Takla atan panelvan sürücüsü hasarı incelerken tırın çarpmasıyla yaşamını yitirdi

kaza ayrıntıları:

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Göl Mahallesi mevkiinde, saat 03.00 sıralarında meydana gelen kazada, Ankara yönüne seyir halinde olan Mustafa Boz yönetimindeki 34 UH 6519 plakalı panelvan kontrolden çıkarak ağaçlık alana savruldu. Araç taklalar atarak yan yatarak durdu. Kaza sonrası sürücü Mustafa Boz ile araçta yolcu olarak bulunan eşi İ.B. hafif yaralandı ve diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarılarak yol kenarına alındılar. Olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

ikinci çarpma ve müdahale:

Kaza yerinde araçtaki hasarı kontrol etmek isteyen hafif yaralı sürücü Mustafa Boz'a, aynı istikamette seyir halinde olan K.B. (52) yönetimindeki 06 FOL 631 plakalı tır çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ikinci çarpma sonucu ağır yaralanan Mustafa Boz'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan eşi İ.B., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

soruşturma ve işlemler:

Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından Mustafa Boz'un cenazesi önce hastane morguna, ardından otopsi işlemleri için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Tır sürücüsü K.B. gözaltına alınırken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı ve kaza anına ilişkin incelemelerini sürdürüyor.

ANADOLU OTOYOLU SAKARYA GEÇİŞİNDE TAKLA ATAN PANELVANDAN HAFİF YARALI OLARAK ÇIKAN SÜRÜCÜ...

ANADOLU OTOYOLU SAKARYA GEÇİŞİNDE TAKLA ATAN PANELVANDAN HAFİF YARALI OLARAK ÇIKAN SÜRÜCÜ, ARACINDAKİ HASARA BAKMAK İSTEDİĞİ SIRADA AYNI YÖNDE İLERLEYEN TIRIN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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