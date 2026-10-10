Takoran festivali ikinci gününde Siverek’in kültürünü, yarışmaları ve doğayı buluşturdu

Festivalin ikinci günü etkinliklerle dolu geçti

Siverek Belediyesi tarafından düzenlenen Ulusal Takoran Doğa ve Kültür Festivali, ikinci gün programında farklı kuşaklara hitap eden etkinliklerle sürdü. Gün boyunca düzenlenen yarışmalar, kültürel sunumlar ve atölye çalışmaları katılımcılara yoğun bir gün yaşattı.

Balık tutma yarışması ve gece gösterileri:

Gece saatlerinde sahnelenen halk oyunları gösterisinin ardından sabah ve öğle saatlerinde gerçekleştirilen balık tutma yarışması dikkat çekti. Yarışmacılar tekne ve botlarla suya açılarak en iyi avı yakalamak için kıyasıya mücadele etti; etkinlik, hem rekabet hem de eğlence unsurlarını bir arada sundu.

Geleneksel tatlar ve kültürel miras:

Festival alanında Siverek’e özgü uygulamalar öne çıktı. Şire üzümü kergesi ve geleneksel bulgur kaynatma etkinlikleri, yerel kültürün genç kuşaklara aktarılması açısından merkezi bir rol oynadı. Vatandaşlar, geçmişten günümüze ulaşan geleneklerin uygulamalı gösterimleriyle yoğun ilgi gösterdi.

Protokol ziyareti ve katılımcı görüşleri:

Siverek Kaymakamı Salih Sak ile Cumali Bayram ve beraberlerindeki protokol üyeleri festival alanını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi ve etkinlikleri takip etti.

Şanlıurfa’dan festivale katılan Urfa Bisikletçiler Kulübü Başkanı Mehmet Aslan etkinliğin bölge tanıtımına katkısına vurgu yaparak şunları söyledi: "Biz bisiklet kulübü olarak Şanlıurfa’dan katılıyoruz. Siverek Belediyesi ve Siverekli sivil toplum kuruluşlarının desteklediği güzel bir festival. Siverek’i ve Takoran bölgesini tanıtan, verimli ve yararlı bir etkinlik oldu. Türkiye’nin her bölgesinden katılımcılar burada. Değişik etkinliklerle festival renklendirilmiş durumda. Biz de Nissibi Köprüsü’nden Takoran Vadisi’ne kadar bisiklet süreceğiz. Bu festivalin devamını diliyoruz"

Siverekli katılımcı Hacı İnan ise etkinliğin bir araya getirme gücüne dikkat çekerek, "7. Takoran Festivalimizi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Böyle etkinliklerin olması gerçekten çok güzel. Festival sayesinde Türkiye’nin her bölgesinden gelen katılımcılara Siverek’i tanıtıyoruz. İnsanlar bu sayede kaynaşıyor. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Festivalin ikinci günü, yerel kültürün tanıtılması, rekabet dolu yarışmalar ve protokol ziyaretleriyle tamamlanırken organizasyonun sonraki programlarında da çeşitli etkinliklerin yer alması planlanıyor.

SİVEREK BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ULUSAL TAKORAN DOĞA VE KÜLTÜR FESTİVALİ, İKİNCİ GÜN ETKİNLİKLERİYLE DEVAM EDİYOR. FESTİVAL KAPSAMINDA BALIK TUTMA YARIŞMASI, KÜLTÜREL ETKİNLİKLER VE ÇEŞİTLİ AKTİVİTELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.