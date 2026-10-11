Taksi şoförünün ters yöne girişi kask kamerasında

Eskişehir'de taksinin ters yön ihlali kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) ulaştığı görüntüler, Eskişehir Odunpazarı'nda yaşanan kural ihlalini gözler önüne serdi. Sokaktaki araç yoğunluğunda beklemek istemeyen ticari taksi şoförü, yön tabelalarını dikkate almayarak ters yöne girdi. O anlar, aynı güzergahta ilerleyen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.

Olayın yaşandığı nokta:

İhlal, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Stad Sokak üzerinde gerçekleşti. Görüntülerde taksinin kuralları hiçe sayarak hızla ilerlediği; diğer sürücülerin kendi şeritlerinde seyrettiği ve yayaların olası tehlikeye karşı savunmasız kaldığı görülüyor.

Görüntülerin gösterdikleri:

Kayıtta, trafikte kısa yol arayışı içinde yapılan bu tür manevraların sürücüler ve yayalar için risk oluşturduğu net biçimde ortaya çıkıyor. İhlal anı, trafikte yaratılan tehlikenin ve yönlendirme işaretlerinin öneminin altını çiziyor. Olayla ilgili olarak yetkililerden ya da taksi sürücüsünden yapılan bir açıklama haberde yer almamaktadır.

Görüntüler, kask kamerası gibi mobil kayıt cihazlarının trafikte yaşanan kural ihlallerini belgelemekteki rolünü bir kez daha gösterdi. Yetkililerin bu tür vakalara yönelik denetimlerin sürdürülmesi ve sürücülerin trafik kurallarına uyması çağrısı haberde vurgulanan noktalar arasında yer aldı.

ESKİŞEHİR'DE TRAFİĞE TAKILMAK İSTEMEYEN BİR TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN TERS YÖNE GİRDİĞİ ANLAR, AYNI GÜZERGAHTA İLERLEYEN BİR MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN KASK KAMERASINA YANSIDI.