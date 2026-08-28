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Taksim camii'nde şehitler anısına 30 ağustos mevlidi

30 Ağustos'un 104. yılı dolayısıyla Taksim Camii'nde cuma namazı öncesi düzenlenen hatim ve mevlitte şehitler için Kur'an okundu, dualar edildi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 14:03

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EDİTÖR: Emre Koç

Taksim camii'nde şehitler anısına 30 ağustos mevlidi

tören detayları:

İstanbul'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kapsamında Taksim Camii'nde şehitler için mevlit okutuldu. Program, cuma namazı öncesinde gerçekleştirilen hatim ve mevlit etkinliği çerçevesinde yapıldı. Tören sırasında Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dualar edildi.

katılım ve program akışı:

Programa çok sayıda vatandaş katıldı; cemaat, mevlit ve dualara iştirak ederek anma programına destek verdi. İbadet ve anma bölümlerinin ardından yapılan okumalar ile dualar, törenin merkezinde yer aldı ve dini vecibelerin yerine getirilmesine öncelik verildi.

ikramlar ve ev sahibi kuruluş:

Mevlit programının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Bu uygulama, törenin hem anma hem de toplumla paylaşım amacı taşıyan yönünü öne çıkardı ve katılımcılara organizasyonun ev sahibi tarafından sürdürülen desteğini gösterdi.

Bu tür mevlit ve hatim programları, ulusal günlerde şehitleri anma geleneğinin dini ve toplumsal boyutlarını bir araya getiriyor; katılımcılar için hem anma hem de ortak değerleri hatırlama vesilesi oluyor.

Taksim Camii’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mevlit okutuldu

Taksim Camii’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mevlit okutuldu

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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