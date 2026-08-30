Taksim'de anıta saygı: 30 Ağustos'un 104'üncü yılı kutlandı

Taksim Meydanı'nda anma töreni

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunuldu. Tören İstanbul Valiliği, 1. Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirildi.

katılımcılar ve organizasyon:

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, 1. Ordu Komutanı ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, askeri personel ve vatandaşlar katıldı. Anıta ilk çelenk, töreni başlatan isim olarak İstanbul Valisi Davut Gül tarafından bırakıldı.

törenin akışı ve anma:

Vali Davut Gül'ün çelenk bırakmasının ardından 1. Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcileri anıta çelenk sundu. Çelenk sunumunun tamamlanmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından sona erdi.

Etkinlik, Taksim Meydanı'nda hem resmi tören hem de vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen geleneksel anma usulüne uygun şekilde tamamlandı.

TÖRENE İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ NURİ ASLAN, 1. ORDU KOMUTANI VE İSTANBUL GARNİZON KOMUTANI ORGENERAL BAHTİYAR ERSAY, ASKERİ PERSONEL VE VATANDAŞLAR KATILDI.