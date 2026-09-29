Taksim'de huzur için geniş çaplı asayiş uygulaması

Uygulamanın kapsamı:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yürütülen 'Huzur İstanbul' adlı asayiş denetimi kapsamında çok sayıda polis ve bekçi görevlendirildi. Uygulamaya güvenlik ve trafik birimlerinin de dahil olduğu ekipler katıldı ve denetimler kent genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Denetim noktaları ve yöntemleri:

Taksim Meydanı başta olmak üzere belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışlar kapatıldı. Durdurulan şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamaları yapılırken, el çantaları, valizler ve araçlar da polis ekipleri tarafından kontrol edildi. Uygulamada trafik kontrolleri de eş zamanlı olarak yürütüldü.

Operasyonun seyri:

Taksim Meydanı'nda yoğun güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin denetimleri sırasında olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı bildirildi. Uygulamanın geç saatlere kadar devam edeceği ve kontrollerin planlandığı şekilde sürdürüleceği aktarıldı.

Emniyet yetkilileri, kent genelinde düzenli aralıklarla benzer denetimlerin yapılacağını belirterek vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların süreceğini vurguladı.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN İL GENELİNDE, ‘HUZUR İSTANBUL’ ADLI ASAYİŞ DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.