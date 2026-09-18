talas belediye başkanı yalçın: gazilerimizin emaneti olan vatanımıza sahip çıkmalıyız

talas'ta gaziler günü mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, vatan için canını ortaya koyan gaziler ile şehitleri minnet ve şükranla andı. Yalçın, Cumhuriyetimizin geleceğinin, bu fedakârlıkların bıraktığı mirasa sahip çıkmakla mümkün olacağını ifade etti.

başkanın mesajı:

Yalçın, Türk tarihinin yazılmasında büyük fedakârlık gösteren şehit ve gazilerin milletin gönlünde ayrı bir yer tuttuğunu belirtti. Unutmamalıyız ki bu cennet vatan bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir sözleriyle, toplumun ortak sorumluluğuna dikkat çekti.

emanete sahip çıkma çağrısı:

Belediye başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'ni daha güçlü yarınlara taşımak için herkesin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Yalçın, "Bu kutsal emanete kararlılıkla sahip çıkarak, kahraman gazilerimize ve aziz şehitlerimize layık olmak ve tüm gücümüzle ülkemizi en güçlü şekilde geleceğe taşımak için el birliğiyle çalışmalıyız" ifadeleriyle birlik çağrısında bulundu.

Mesajında, gazilerin fedakârlığın ve kahramanlığın simgesi olduğunu belirten Yalçın, toplumun geçmişten aldığı güçle milli değerlere sahip çıkması gerektiğini kaydetti. Söz konusu vurgular, yerel yönetimin günü anma ve hatırlama pratiğinin de temelini oluşturdu.

Yalçın, konuşmasının sonunda aramızdan ayrılan gazilere rahmet, hayatta olan gazilere ise minnet duyduklarını belirtti ve Cumhuriyetin ikinci yüzyılında bu değerlerin unutulmaması gerektiğini yineledi.

TALAS BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJINDA, VATAN UĞRUNA GÖZÜNÜ KIRPMADAN CANINI ORTAYA KOYAN KAHRAMAN GAZİLERİ VE AZİZ ŞEHİTLERİ MİNNET VE ŞÜKRANLA ANDI. YALÇIN, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN GÜÇLÜ YARINLARA TAŞINMASININ, ŞEHİT VE GAZİLERİN BIRAKTIĞI KUTSAL EMANETE SAHİP ÇIKMAKTAN GEÇTİĞİNİ VURGULADI.