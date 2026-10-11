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Talas ikinci Türk dünyası şair ve yazarlar buluşmasına hazırlanıyor

Talas, 15-17 Ekim 2026 tarihlerinde 13 ülkeden 33 şair ve yazarın katılacağı Türk Dünyası Şair ve Yazarlar Buluşması'na ev sahipliği yapacak.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Talas ikinci Türk dünyası şair ve yazarlar buluşmasına hazırlanıyor

Talas'ta kültür buluşması kapıya dayandı

Talas Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA, Türk Dil Kurumu ve Türk Edebiyatı Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Türk Dünyası Şair ve Yazarlar Buluşmasının ikincisi 15-17 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleşecek. Geçen yıl büyük ilgi gören programın bu yıl da şehre canlı bir kültür ve edebiyat atmosferi taşıması bekleniyor.

Katılımcılar ve program kapsamı:

Etkinlikte Türkiye ve KKTC'nin yanında Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Başkurdistan, Tataristan, Gürcistan, Rusya Federasyonu, Kuzey Makedonya, Gagauz Yeri ve Kerkük-Türkmeneli dahil 13 ülkeden 33 şair ve yazar Talas’a gelecek. Katılımcılar şiir dinletileri gerçekleştirecek, bilgi paylaşımı yapacak ve bir dizi sergi, şiir gecesi ile konserde yer alacak.

Program, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yürütülüyor; organizasyonun ortak amaçları arasında kültürlerarası iletişimi güçlendirmek ve Türk dünyası edebiyatını yerel izleyiciyle buluşturmak bulunuyor.

açılış konseri ve şiir gecesi:

Açılış günü olan 15 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00'de Atatürk Bulvarı, Talas girişindeki Erciyes Kültür Merkezi'nde Talas Belediyesi Türk Dünyası Müzik Topluğu konseri ve gösterisi düzenlenecek. Anadolu ile Türkistan ezgilerinin seslendirileceği programda halk dansları da sahnelenecek ve etkinlik ücretsiz izlenebilecek.

16 Ekim Cuma günü saat 20.00'de ise Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezinde Türk dünyasından şairlerin yer alacağı şiir gecesi yapılacak; bu etkinlik de izleyicilere ücretsiz sunulacak. Organizasyon, şiir ve müzik odaklı programlarla katılımcılar arasında köprü kurmayı hedefliyor.

Etkinlik boyunca düzenlenecek sergiler, söyleşiler ve konserler, kentte üç gün boyunca sürecek kültürel hareketliliğin temelini oluşturacak ve hem yerel halkın hem de bölgeden gelen konukların edebiyatla doğrudan temas kurmasına olanak sağlayacak.

TALAS BELEDİYESİNİN KÜLTÜR BAKANLIĞI, TİKA, TÜRK DİL KURUMU VE TÜRK EDEBİYATI VAKFI İLE BİRLİKTE...

TALAS BELEDİYESİNİN KÜLTÜR BAKANLIĞI, TİKA, TÜRK DİL KURUMU VE TÜRK EDEBİYATI VAKFI İLE BİRLİKTE DÜZENLEDİĞİ TÜRK DÜNYASI ŞAİR VE YAZARLAR BULUŞMASI'NIN İKİNCİSİNE SAYILI GÜNLER KALDI. (ARŞİV)

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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