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Talas, Türk dünyasına açılan kültür köprüsünü anlattı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, TÜRKSOY 7. Kıdemli Memurlar Toplantısı'nda şehrin Türk dünyası projelerini tanıttı ve 15-17 Ekim 2026 buluşmasına davet etti.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 14:27

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Talas, Türk dünyasına açılan kültür köprüsünü anlattı

Talas belediye başkanı toplantıda şehrin çalışmaları anlattı:

TÜRKSOY 7. Kıdemli Memurlar Toplantısı'nda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas'ta Türk dünyasına yönelik sürdürülen faaliyetleri katılımcılarla paylaştı. Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen programda Yalçın, toplantıya katılanlara Talas'ın kültürel yakınlaşma ve kardeşlik vurgusunu aktardı.

Programa Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere şehrin belediye başkanları ve kamu kurumu temsilcileri katıldı. Toplantıda ayrıca TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf da hazır bulundu ve Yalçın, çalışmaları kitaplarla belgeleyerek takdim etti.

toplantıda sunulan çalışmalar:

Başkan Yalçın, Talas Belediyesi tarafından Türk dünyasına yönelik gerçekleştirilen faaliyetleri ve projeleri katılımcılara anlattı. Bu sunum kapsamında Türkoloji Zirvesi ile Tek Millet İki Devlet: Azerbaycan ve Talas'ta Türk Dünyası adlı kitaplar toplantı misafirlerine ve TÜRKSOY temsilcilerine takdim edildi.

Yalçın, takdim sırasında yapılan çalışmaların amacını, soydaşlarla kültürel bağları güçlendirmek ve Talas'ın uluslararası edebî ve akademik temaslarda daha görünür olmasını sağlamak şeklinde özetledi. Sunum katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

talas buluşması ve davet:

Toplantının sonunda Başkan Yalçın, katılımcıları 15-17 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan ikinci Türk Dünyası Şair ve Yazarlar Talas Buluşması'na davet etti. Yalçın, etkinliğin Talas'ın kültürel ağırlığını pekiştireceğini ve Türk dünyası arasındaki edebî diyaloğu güçlendireceğini vurguladı.

Toplantı, yerel yönetimler ile uluslararası kültürel kuruluşlar arasındaki iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu ve Talas'ın bu alandaki girişimlerinin geniş paydaşlarla paylaşılmasına olanak sağladı.

TALAS BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN, TÜRKSOY 7. KIDEMLİ MEMURLAR TOPLANTISI’NDA TALAS’TA TÜRK...

TALAS BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN, TÜRKSOY 7. KIDEMLİ MEMURLAR TOPLANTISI’NDA TALAS’TA TÜRK DÜNYASINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİ ANLATTI VE 15-17 EKİM TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK 2. TÜRK DÜNYASI ŞAİR VE YAZARLAR TALAS BULUŞMASI’NA DAVET ETTİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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