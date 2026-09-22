Talas'ın Osmanlı kültür sokağı TKB heyetinde iz bıraktı

Gezinin düzeni ve katılımcılar:

Büyükşehir belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği (TKB) Kayseri buluşması kapsamında, birliğe üye belediye başkanları Talas Osmanlı Kültür Sokağı'nı gezdi. Geziye belediye başkanlarının yanı sıra başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve konuyla ilgili uzmanlar katıldı.

Program, bölgenin atmosferine uygun bir sürpriz olarak Grup Şantiyenin mini konseriyle başladı; bu başlangıç gezinin kültürel ve toplumsal boyutunu güçlendirdi.

Değerlendirmeler ve övgüler:

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Talas'a ilk kez geldiklerini belirterek ilçenin düzeni ve temizliğine vurgu yaptı: 'Talas'a ilk kez geldik. Şehriniz çok güzel, Talas çok güzel. Tertipli, gerçekten temiz ve çok özenli. Emeklerinize sağlık.'

Diğer katılımcılar da Osmanlı Kültür Sokağı'nı, özellikle Çanakkale Müzesi ve Su Medeniyetleri Galerisi gibi alanların varlığını işaret ederek başka bir zamana götüren bir mekân olarak nitelendirdi. Ziyaretçiler, taş konakların korunmasına ve bu yapıların yeni fonksiyonlarla yaşatılmasına dikkat çekti.

Koruma, işlevsellik ve yerel yönetim vurgusu:

Belediye başkanları, Talas'ta tarihi dokunun korunmasının sağlanması ile yapılarının yıkımının önüne geçilmesini, aynı zamanda bu mekanlara kazandırılan yeni kültürel işlevleri bir arada olumlu bir uygulama olarak değerlendirdi. Görüşmelerde başta Mustafa Yalçın olmak üzere emeği geçen yerel yöneticiler tebrik edildi ve örnek olarak gösterildi.

Gezi, katılımcıların Talas'ın yerel yönetim uygulamalarından ve koruma yaklaşımından edindiği izlenimleri paylaşmasıyla sonlandı. Ziyaretçiler, bölgenin hem tarihsel dokusunu koruyan hem de ziyaretçilere yeni deneyimler sunan bir örnek olarak kayda değer bulunduğunu belirtti.

HAFTA SONUNDA KAYSERİ’DE DÜZENLENEN TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ TOPLANTISINA KATILAN BİRLİĞE ÜYE BELEDİYE BAŞKANLARI, TALAS OSMANLI KÜLTÜR SOKAĞINI GEZDİ.