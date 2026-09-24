Talas'ın şeffaf oda uygulaması krakow'da uluslararası başarı sağladı

Şeffaf Oda dünya sahnesinde: OIDP 2026 Krakow

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirilen 'Şeffaf Odada Başkanla Baş Başa' uygulaması, uluslararası platformlarda dikkat çekmeye devam ediyor. Uygulama, Uluslararası Katılımcı Demokrasi Gözlemevi (OIDP) tarafından 41 ülkeden 176 proje arasından dünyanın en iyi 10 projesi arasında gösterildi ve 25. OIDP Kongresi'nde ödül aldı.

Kongre Polonya'nın Krakow kentinde düzenlendi. Dünyanın birçok ülkesinden beş yüze yakın belediye başkanı, yerel yönetici ve uzmanın katıldığı buluşmada Başkan Yalçın, Talas'ta uygulanan şeffaflık modellerini, ortak akıl ve demokratik katılım pratiklerini anlattı.

Kongrede paylaşılan vizyon ve ödülün önemi:

OIDP tarafından takdir edilen proje, yerel yönetimlerde şeffaflığın ve vatandaşın karar alma süreçlerine doğrudan dahil edilmesinin somut bir örneği olarak öne çıktı. Başkan Yalçın, uygulamanın beş yıl boyunca kesintisiz sürdürülmesinin ve halkla yüz yüze iletişimde süreklilik sağlanmasının bu başarıda belirleyici olduğunu vurguladı.

Yalçın kongrede yaptığı konuşmada bu ödülü Talas halkı adına aldığını belirterek emeği geçenleri tebrik etti ve özellikle Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ ile mesai arkadaşı Mehmet Erdem Yağcıoğlu'na teşekkür etti.

Uygulamanın doğuşu ve işleyişi:

Yaklaşık 5 yıl önce uygulamaya geçirilen proje, Talas'ın 90 bin nüfuslu Mevlana Mahallesi meydanına yerleştirilen şeffaf küre ile başladı. Başkanlık makamının meydana taşınmasıyla randevusuz görüşme imkanı sağlayan model, kısa sürede ilgi gördü ve başka şehirlerde de örnek alındı.

Şeffaf Oda uygulamasında her hafta Çarşamba günleri Başkan Yalçın veya görevli yöneticiler vatandaşlardan gelen istek, öneri ve projeleri doğrudan değerlendiriyor. Talepler yalnızca belediye hizmetleriyle sınırlı kalmayıp ulaşım, altyapı, telekom gibi diğer kurumları ilgilendiren konuların hızlıca çözülmesine de aracılık ediyor.

Uygulama kapsamında İŞKUR ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı temsilcileri de düzenli olarak çözüm üretmek üzere yer alıyor; böylece başvuruların ilgili kurumlara yönlendirilmesi ve sonuçlandırılması hızlanıyor.

Akademik takip ve uluslararası tanınırlık:

Şeffaf Oda, akademik çalışmalara da konu oldu. Uygulamanın akademik sunumu önce 2025'te Mısır'da düzenlenen 9. Sosyal Bilimler Sempozyumu'nda bildirilen çalışma ile başladı. Ardından 2026 Mart ayında hazırlanan makale 8 dile çevrilerek uluslararası platformlarda yayımlandı ve OIDP'nin küresel oylamasında dikkat çekti.

41 ülkeden 176 proje arasından önce 40 proje arasına, ardından Krakow'da ilk 10'a giren Şeffaf Oda örneği, yerel yönetimlerde katılımcı demokrasi ve şeffaflık uygulamalarının somut ve tekrarlanabilir bir modeli olduğunu ortaya koydu. Talas yönetimi, bu deneyimi paylaşarak diğer kentlerde benzer uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Başkan Yalçın, projenin devamlılığının ve yerel halkla kurulan doğrudan iletişimin önemine işaret ederek, Şeffaf Oda'nın Talas'ın ulusal ve uluslararası alandaki iyi yönetim örneklerinden biri olmaya devam edeceğini belirtti. Bu ödülün, Talas için hem prestij hem de başka şehirlerde benzer uygulamaların teşvik edilmesi açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.

TALAS BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN’IN TÜRKİYE’DE BİR İLK OLARAK HAYATA GEÇİRDİĞİ ‘ŞEFFAF ODADA BAŞKANLA BAŞ BAŞA’ UYGULAMASI, ULUSLARARASI PLATFORMLARDA DİKKAT ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR.