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Talas'ta 10 katlı binada elektrik aksamı kaynaklı duman paniği

Kayseri Talas'ta 10 katlı binanın zemin katında elektrik aksamındaki arıza duman çıkardı; itfaiye tahliye etti, vatandaşlar güvenli şekilde evlerine döndü.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 03:09

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 03:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Talas'ta 10 katlı binada elektrik aksamı kaynaklı duman paniği

olay ve ihbar:

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Anayurt Caddesi üzerinde bulunan 10 katlı bir binanın zemin katında yoğun duman oluştu. Bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve haber üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

müdahale ve tahliye:

Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çalışma başlattı. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri zemindeki dumanın kaynağını tespit etmek ve binayı havalandırmak için müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla dumanlar tahliye edildi ve bina içinde güvenlik sağlandı.

durum ve değerlendirme:

İlk değerlendirmede dumanın, binanın elektrik aksamında meydana gelen bir arızadan kaynaklandığı yönünde tespit yapıldı. Olayda yaralanan veya dumandan etkilenen olmadığı bildirildi; tahliyenin ardından sakinler yeniden ikamet ettikleri dairelere alındı. Yetkililer, olayın kesin nedenine ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü belirtti.

KAYSERİ’NİN TALAS İLÇESİNDE 10 KATLI BİR BİNANIN ZEMİN KATINDAN YÜKSELEN DUMAN, PANİĞE NEDEN OLDU....

KAYSERİ’NİN TALAS İLÇESİNDE 10 KATLI BİR BİNANIN ZEMİN KATINDAN YÜKSELEN DUMAN, PANİĞE NEDEN OLDU. DUMANIN BİNANIN ELEKTRİK AKSAMINDA OLUŞAN BİR ARIZA NEDENİYLE OLUŞTUĞU DEĞERLENDİRİLİRKEN, DUMANLARIN TAHLİYE EDİLMESİNİN ARDINDAN VATANDAŞLAR YENİDEN EVLERİNE ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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