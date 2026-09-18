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Talas'ta Alzheimer bilgilendirme programı: Prof. Dr. Murat Gültekin katılacak

21 Eylül 2026'de Osmanlı Kültür Evi'nde düzenlenecek programda Prof. Dr. Murat Gültekin, Alzheimer riskleri ve korunma yollarını katılımcılarla paylaşacak.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 16:05

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Talas'ta Alzheimer bilgilendirme programı: Prof. Dr. Murat Gültekin katılacak

Talas'ta Alzheimer farkındalığı

Talas Belediyesi, toplum sağlığı açısından kritik öneme sahip Alzheimer hastalığına yönelik bir farkındalık buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Etkinlikte, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Gültekin katılımcılara güncel bilgiler sunacak.

Etkinlik ayrıntıları:

Program, 21 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de Osmanlı Kültür Evi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlik, Talas Belediyesi ile Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şubesi iş birliğinde düzenleniyor.

Programın odağı ve hedefi:

Buluşmada Alzheimer hastalığının risk faktörleri, korunma yolları ve dikkat edilmesi gereken günlük uygulamalar ele alınacak. "Alzheimer Hastalığından Nasıl Korunabiliriz?" başlıklı oturumda katılımcılar, uzman görüşleri doğrultusunda merak ettiklerini soru-cevap formatında öğrenme fırsatı bulacak.

Etkinlik, toplumsal farkındalığın artırılmasını ve erken tanı ile korunma bilincinin yaygınlaşmasını hedefliyor; tüm vatandaşların programa katılımına açık olduğu bildirildi.

TALAS BELEDİYESİ, TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR KONU OLAN ALZHEİMER HASTALIĞINA YÖNELİK...

TALAS BELEDİYESİ, TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR KONU OLAN ALZHEİMER HASTALIĞINA YÖNELİK FARKINDALIK PROGRAMINA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRLANIYOR. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANA BİLİM DALI BAŞKANI PROF. DR. MURAT GÜLTEKİN, "ALZHEİMER HASTALIĞINDAN NASIL KORUNABİLİRİZ?" BAŞLIKLI PROGRAMDA VATANDAŞLARLA BULUŞACAK.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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