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Talas'ta ASAR ile geçmiş dijitale taşınıyor

Talas Belediyesi'nin ASAR projesi, ORAN ile imzalanan teknik destek sözleşmesiyle tarihî mirası Avrupa Birliği dijital arşivleme standartlarına göre dijitalleştirmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 11:25

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EDİTÖR: Serkan Varol

Talas'ta ASAR ile geçmiş dijitale taşınıyor

Projenin kapsamı:

ASAR adıyla anılan proje, Osmanlıcada “eserler” ve “izler” anlamına gelen bir kavramı günümüzün teknolojisiyle buluşturmayı amaçlıyor. Talas Belediyesi tarafından hazırlanan <strong>ASAR</strong> projesinin teknik destek sözleşmesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ile imzalandı. Proje, kentteki tarihî ve kültürel varlıkların dijital ortama aktarılmasını ve uzun dönemli korunmasını hedefliyor.

İmzalanan sözleşme çerçevesinde, mevcut altyapının detaylı analizi yapılacak; bu analiz sonucunda Avrupa Birliği dijital arşivleme standartlarına uyum için gerekli teknik ve teknolojik ihtiyaçlar belirlenecek ve bir dijital dönüşüm yol haritası hazırlanacak.

Eğitim ve teknoloji adımları:

Proje kapsamında belediye personeline dijital arşivleme, üç boyutlu belgeleme ve kültürel miras yönetimi konularında eğitimler verilecek. Bu eğitimlerle sahadaki uygulamaların standart bir metodolojiye kavuşması ve uzun vadeli veri kalitesinin sağlanması amaçlanıyor.

Danışmanlık hizmetleri, yalnızca yazılım veya donanım önerisi sunmakla kalmayacak; Talas Belediyesinin kurum içi süreçleri değerlendirilecek, hangi teknolojilerin öncelikli olduğu ve bunların nasıl entegre edileceği somut adımlarla ortaya konacak.

Sonuç ve hedefler:

Belediye, projenin tamamlanmasıyla birlikte kent belleğini dijital ortamda düzenli, erişilebilir ve standartlara uygun bir şekilde saklamayı; geçmişin izlerini geleceğin hafızasına taşıyarak hem koruma hem erişim açısından kalıcı bir altyapı oluşturmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, kültürel mirasın korunması kadar yerel tarih bilincinin güçlendirilmesine de katkı sağlayacak.

Avrupa Birliği dijital arşivleme standartlarıyla uyum süreci, Talas'ın tarihî dokusunu güncel teknolojilerle buluşturarak ilerleyen yıllarda daha sistematik bir miras yönetimi pratiği geliştirilmesine olanak tanıyacak.

TARİHÎ DOKUSU, KÖKLÜ GEÇMİŞİ VE ZENGİN KÜLTÜREL MİRASIYLA MEDENİYETLERİN İZLERİNİ TAŞIYAN TALAS...

TARİHÎ DOKUSU, KÖKLÜ GEÇMİŞİ VE ZENGİN KÜLTÜREL MİRASIYLA MEDENİYETLERİN İZLERİNİ TAŞIYAN TALAS, TARİHÎ DEĞERLERİNİ AVRUPA BİRLİĞİ DİJİTAL ARŞİVLEME STANDARTLARIYLA BULUŞTURMAYA HAZIRLANIYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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