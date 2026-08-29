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Talas'ta çöp evden 5 kamyon atık tahliye edildi, aileye sağlık desteği verildi

Talas'ta Mevlana Mahallesi'ndeki konuttan yaklaşık 5 kamyon çöp tahliye edildi; 71 yaşındaki A.Y. ve iki çocuğu sağlık kuruluşunda kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Emre Koç

Talas'ta çöp evden 5 kamyon atık tahliye edildi, aileye sağlık desteği verildi

Belediye ekipleri Talas'taki çöp eve müdahale etti

Talas Belediyesi, Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde bulunan bir konutla ilgili gelen ihbar üzerine harekete geçti. Zabıta ekiplerinin yaptığı ön incelemede konutun çöp ev niteliğinde olduğu tespit edildi ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda çalışmalar başlatıldı.

temizlik ve tahliye çalışmaları:

Belediye ekipleri konutta biriken atıkları tahliye etti; yaklaşık 5 kamyon atık ekipler tarafından evden çıkarıldı. Atıkların uzaklaştırılmasının ardından konutta halk sağlığı risklerini önlemeye yönelik olarak kapsamlı ilaçlama ve temizlik çalışmaları yapıldı.

aileye yönelik sağlık ve sosyal destek:

Konutun 71 yaşındaki A.Y. tarafından kullanıldığı belirlendi. İncelemelerde A.Y.'nin psikolojik sorunlarını gösteren sağlık raporunun bulunduğu tespit edildi. Kadının iki yetişkin çocuğunun da evde yaşadığı öğrenildi.

Yapılan işlem sırasında çocukların yardım talebi üzerine, aile sağlık kuruluşuna yönlendirildi; iki çocuk polis eşliğinde sağlık kuruluşuna götürülerek kontrol altına alındı. Böylece müdahale yalnızca atık tahliyesiyle sınırlı kalmayıp aileye sağlık ve sosyal yönden destek sağlanmasını da kapsadı.

Belediyenin yürüttüğü çalışmalar ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürdürülüp sonuçlandırıldı. Yetkililer, benzer olaylarda erken ihbarın hem çevresel risklerin azaltılması hem de ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarına zamanında müdahale edilmesi açısından belirleyici olduğunu vurguladı.

KAYSERİ&#039;NİN TALAS İLÇESİNDE YAŞLI KADIN VE 2 ÇOCUĞUNUN KALDIĞI EVDEN 5 KAMYON ÇÖP...

KAYSERİ'NİN TALAS İLÇESİNDE YAŞLI KADIN VE 2 ÇOCUĞUNUN KALDIĞI EVDEN 5 KAMYON ÇÖP ÇIKARTILDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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