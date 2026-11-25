eğitim camiasında kuşaklar arası buluşma

Talas Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlediği programla mesleğini tamamlayarak emekliye ayrılan öğretmenlerle göreve yeni başlayan öğretmenleri aynı sofrada buluşturdu. Özel bir işletmede gerçekleşen etkinlikte Talas Kaymakamı İlyas Memiş, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanı Şinasi Korkmaz ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu ile çok sayıda okul idarecisi ve öğretmen yer aldı.

kutlama ve teşekkür konuşmaları:

Programın açılışında konuşan İlçe Millî Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, öğretmenlerin gününü kutlayarak Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve etkinliğe evsahipliği yapan işletme sahibine teşekkür etti. Şinasi Korkmaz ise emekliye ayrılan öğretmenlerin eğitim camiası için taşıdığı değeri vurguladı: "Her ne kadar emekli olan arkadaşlarımız olsa da onlar bizim ağabeyimiz, duayenlerimiz. Kapımız kendilerine her zaman açık."

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise öğretmenliğin toplumdaki yeri üzerine konuştu; öğretmenin çocuklara dokunan, bir nesli şekillendiren meslek olduğuna dikkat çekerek tüm öğretmenlere sağlık ve huzur diledi.

başkan ve kaymakamın vurguları:

Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kendi öğretmenlik deneyimlerinden kesitler paylaşarak mesleğe başladığı 1986 yılından ve eğitimde kazandığı birikimin belediyeciliğe nasıl yansıdığından söz etti. Yalçın, "Öğretmenin emeklisi olmaz. Öğretmen yürüdüğü yerde öğretmendir. Yürürken de ders verir. Her davranışı modeldir." diyerek öğretmenlerin toplum içindeki sürekli rolüne dikkat çekti.

Talas Kaymakamı İlyas Memiş ise öğretmenliğin büyük sorumluluk ve özveri gerektirdiğini belirterek, "İlkokuldan ortaokula, liseden üniversiteye kadar bizlere emek veren öğretmenlerimiz var. Eğer bugün bir başarımız varsa mutlaka bunun arkasında öğretmenlerimizin katkısı vardır." ifadelerini kullandı ve emekli öğretmenlere sağlık diledi.

plaket takdimi ve vedalaşma:

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, emekliye ayrılan öğretmenlere ve göreve yeni başlayan öğretmenlere plaket takdim etti. Tören duygusal anlara sahne olurken katılımcılar hatıra fotoğrafları çektirerek buluşmayı sonlandırdı. Etkinlik, kuşaklar arası deneyim paylaşımının ve mesleğe adanmışlığın öne çıktığı bir program olarak kayda geçti.

TALAS BELEDİYESİ, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA EĞİTİM CAMİASINI ANLAMLI BİR BULUŞMADA BİR ARAYA GETİRDİ.