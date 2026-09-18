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Talas'ta eylülde kış hazırlıkları Maharetli Eller pazarında

Talas Belediyesi ile Maharetli Eller Kooperatifi'nin kadın üretici pazarı 20 Eylül Pazar Harman Mahallesi'nde kış ürünleriyle açılacak.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Talas'ta eylülde kış hazırlıkları Maharetli Eller pazarında

Talas'ta kadın üreticiler pazar için hazırlanıyor:

Talas Belediyesinin kadın girişimcilere destek amacıyla Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı, eylül ayının ikinci pazar günü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Pazar takvimi ve tarih:

Her ayın birinci ve üçüncü pazar günü kurulan organizasyon, 20 Eylül Pazar günü yine tezgâh açıyor. Etkinlik Harman Mahallesi Meydanı'nda gerçekleşecek ve ziyaretçilere kışlık hazırlıklar için seçenekler sunacak.

Ürün çeşitliliği ve beklenti:

Pazarda el işi çalışmalar, ahşap ürünler, ev yemekleri ve süs eşyaları gibi geniş bir yelpazede el emeği ürünler satışa sunulacak. Üreticiler, hazırladıkları özgün ürünleri vatandaşlarla buluşturmayı hedefliyor.

Belediye ve kooperatif iş birliğiyle düzenlenen pazar, bölgedeki kadın girişimcilerin görünürlüğünü artırmayı ve yerel ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyor. Ziyaretçiler hem alışveriş yapma hem de üreticilerle doğrudan iletişim kurma fırsatı bulacak; katılımın yoğun olması bekleniyor.

TALAS BELEDİYESİNİN KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK AMACIYLA MAHARETLİ ELLER KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE...

TALAS BELEDİYESİNİN KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK AMACIYLA MAHARETLİ ELLER KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ İLE BİRLİKTE HAYATA GEÇİRDİĞİ ‘MAHARETLİ ELLER KADIN ÜRETİCİ PAZARI’, KIŞLIK HAZIRLIKLARIN YAPILACAĞI EYLÜL AYININ İKİNCİ PAZAR GÜNÜ MİSAFİRLERİNİ AĞIRLAMAYA HAZIRLANIYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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