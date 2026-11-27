Talas Belediyesi İnovasyon Merkezi hedefleri:

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından kurulan Talas Belediyesi İnovasyon Merkezi, çocuk ve gençleri teknolojiyle erken yaşta buluşturmaya devam ediyor. Merkez, bilim, teknoloji ve yenilikçilik ekseninde genç nesillerin hayal gücünü, üretkenliğini ve proje geliştirme yeteneklerini desteklemeyi amaçlıyor.

eğitim programları:

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan programlar, öğrencileri hayal etmeye, tasarlamaya ve kodlamaya davet ediyor. Eğitim başlıkları arasında robotik kodlama, 3D tasarım ve modelleme, Arduino, temel beceri eğitimi, akıl oyunları ve düşüncenin renkleri yer alıyor. Programlar, teorik anlatımların yanı sıra yoğun uygulamalı çalışmalar içeriyor; böylece öğrenme kalıcı hale getiriliyor ve öğrenciler kendi projelerini geliştiriyor.

Merkezdeki atölye düzenleri, çocukların problem çözme, analitik düşünme ve takım çalışması becerilerini güçlendirecek şekilde planlanıyor. Öğrenciler; robotik kodlamadan üç boyutlu tasarıma, elektronik uygulamalardan akıl oyunlarına kadar farklı alanlarda deneyim kazanma imkânı buluyor.

teknofest başarıları:

Talas Belediyesi İnovasyon Merkezi, yetiştirdiği gençlerle yarışmalarda da dikkat çekiyor. TEKNOFEST KKTC'de ilkokul takımı, 670 bin proje arasından Türkiye birincisi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın elinden ödül aldı. Aynı organizasyonda ortaokul takımı Türkiye 10'uncusu, lise takımı ise Türkiye 17'ncisi oldu.

İstanbul TEKNOFEST’te merkezden katılan öğrenciler Türkiye 7'nciliği ve 13'üncülüğü elde etti. Şanlıurfa'da düzenlenen 2026 TEKNOFEST finallerinde ise elde edilen dereceler ilkokulda 8'inci, ortaokulda 13'üncü, lisede 11'inci ve üniversite kategorisinde 23'üncü olarak kayda geçti. Bu başarılar, merkezin çocukları yalnızca teknoloji tüketicisi değil, aynı zamanda tasarlayan ve üreten bireyler olarak yetiştirme hedefinin somut örnekleri olarak görülüyor.

kayıt ve başvuru:

Eğitim programlarına katılmak isteyen öğrenciler için başvurular çevrim içi alınacak ve kontenjanlar sınırlı olacak. Kayıt, program takvimi ve duyurulara Talas Belediyesi’nin sosyal medya hesapları ile @talasinovasyonmerkezi hesabından ulaşılabilecek. Merkez, Talas'ta bilim ve teknoloji kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunmayı ve geleceğin mühendisleri ile kaşiflerini yetiştirmeyi sürdürecek.

TALAS BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN TARAFINDAN KURULAN İNOVASYON MERKEZİ, ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ TEKNOLOJİYLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR.