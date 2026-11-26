Talas Belediyesi musiki cemiyeti yeni dönem kurslarıyla sanatseverleri çağırıyor

Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti, müziğe ilgi duyanlara yönelik yeni dönem kurs kayıtlarını başlattı. Program kapsamında bağlama, klarnet, keman ve ritim branşlarında eğitim verilecek. Kurslar, hem geleneksel müzik mirasının korunmasına hem de katılımcıların teknik becerilerini geliştirmeye odaklanıyor.

Kayıt ve başvuru koşulları:

Kurslara başvurular Şehit Resul Erdal Aydemir Halk Eğitim Merkezi üzerinden yapılacak; merkezin internet sitesi aracılığıyla online kayıt imkânı da bulunuyor. Katılım için asgari yaş şartı 13 yaşını doldurmuş olmak olarak belirlendi. Kayıt sürecine ilişkin başvurular, kontenjan ve kesin kayıt koşulları halk eğitim merkezinin duyurularına göre takip edilecek.

Eğitim yeri ve iletişim:

Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti dersleri, Osmanlı Kültür Sokağı'ndaki merkezinde gerçekleştirilecek. Kurslarla ilgili ayrıntılı bilgi almak veya sorularınızı iletmek için 0 (352) 437 08 44 numaralı telefondan yetkililere ulaşılabilir.

Belediyenin kültür ve sanat hedefleri:

Talas Belediyesi, kültür ve sanat çalışmalarını genişleterek her yaştan vatandaşı sanatla buluşturmayı sürdürüyor. Yeni dönem kursları, yerel sosyal ve kültürel yaşama katkı sağlamayı ve müziğin evrensel diliyle daha fazla kişiye ulaşmayı amaçlıyor; müzikseverler yeteneklerini geliştirmek için bu fırsattan yararlanabilir.

TALAS BELEDİYESİ MUSİKİ CEMİYETİ, MÜZİĞE İLGİ DUYANLARI SANATLA BULUŞTURUYOR. BAĞLAMA, KLARNET, KEMAN VE RİTİM BRANŞLARINDA AÇILACAK KURSLAR İÇİN KAYITLAR BAŞLADI. İLK DERS ZİLİ 1 ARALIK’TA ÇALACAK.