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Talas’ta tezhip, hat ve ebru eserleri sanatseverlerle buluştu

Talas’ta açılan tezhip, hat, ebru ve ahşap yakma sergisi Bilge Çalıcı ile Murat Aktaş’ın eserleriyle 21-27 Eylül arası Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphanede.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 11:20

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EDİTÖR: Serkan Varol

Talas’ta tezhip, hat ve ebru eserleri sanatseverlerle buluştu

Talas’ta kültür sanat rüzgarı sürüyor

Türk-İslam sanatlarının zarafetini ve geleneksel el sanatlarının inceliklerini bir araya getiren Tezhip-Hat-Ebru-Yakma Eserler Sergisi Talas Belediyesi ev sahipliğinde kapılarını açtı. Açılışa İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, Talas Belediyesi yetkilileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

açılışta vurgulananlar:

İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun konuşmasında Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve belediyenin kültür sanat çalışmalarına dikkat çekerek katılımcılara teşekkür etti. Dursun, sergide yalnızca ahşap yakma değil tezhip, ebru ve hat gibi çok yönlü çalışmaların yer aldığını belirtti ve sanatçılara emekleri için teşekkür etti.

sanatçılar ve eserler:

Hat sanatçısı Bilge Çalıcı sergiye destek verenlere teşekkür etti ve kendi memleketinde bulamadığı hat yazılarını burada gördüğünü ve öğrendiğini dile getirdi. Çalıcı, eserlerini sergileme olanağı bulduğu için memnuniyetini ifade etti. Sergide ayrıca uzun yıllardır çalışan ressam Murat Aytaş da yarım asrı aşan deneyimine değinerek Kayseri’de ikinci kişisel sergisini açıyor olmanın önemine vurgu yaptı.

Sergideki çalışmalarda tezhipin ince işçiliği, hat yazısının estetiği, ebru tekniğinin renk oyunları ve ahşap yakma sanatının dokusunun bir araya gelmesi dikkat çekiyor. İzleyiciler farklı tekniklerin bir arada sergilendiği koleksiyonda el emeğinin ve sabrın izlerini görebilir.

Exhibition tarihleri ve mekan bilgileri şu şekilde: 21-27 Eylül tarihleri arasında Talas Belediyesi Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane ziyaretçilere açık olacak. Sergide hat sanatçısı Bilge Çalıcı ile ressam Murat Aktaşın çalışmaları yer alıyor ve katılımcılar eserleri bu tarihler arasında inceleyebilecek.

TÜRK-İSLAM SANATLARININ ZARAFETİNİ VE GELENEKSEL EL SANATLARININ İNCELİKLERİNİ YANSITAN...

TÜRK-İSLAM SANATLARININ ZARAFETİNİ VE GELENEKSEL EL SANATLARININ İNCELİKLERİNİ YANSITAN 'TEZHİP-HAT-EBRU-YAKMA ESERLER SERGİSİ' AÇILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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