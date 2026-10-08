Talas'ta TÜRKSOY heyeti Türkçe sokağını gezdi

Talas programında Türk dünyası temsilcileri Türkçe Sokağı'nda buluştu

Kayseri'de düzenlenen TÜRKSOY 7. Kıdemli Memurlar Toplantısı kapsamında Talas'a gelen heyet, akşam saatlerinde kent merkezinde bir dizi inceleme gerçekleştirdi. Heyet; TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ile Türk dünyasından gelen temsilcilerden oluştu ve Talas Belediyesi'nin kültürel düzenlemelerini yerinde gördü.

Türkçe Sokağı gezisi:

Kiçiköy Mahallesi'nde yer alan ve yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Türkçe Sokağı, konuklara belediye görevlileri tarafından tanıtıldı. Güzergâh boyunca her iki yanda dalgalanan Türk devletlerinin bayrakları heyetin yoğun ilgisini çekti. Delegasyon üyeleri, sokakta yürüyerek yolun iki tarafında sergilenen kültürel öğeleri ve düzenlemeleri dikkatle inceledi.

Anıt ve fotoğraflar:

Türkçe Sokağı ile Osmanlı Kültür Sokağı'nın kesiştiği meydanda bulunan Orhan Abideleri Anıtı da programın öne çıkan duraklarından oldu. Heyet mensupları anıtı yakından inceleyip telefonlarıyla fotoğraf çekerek anları kaydetti. Programın sonunda misafirler, "Talas Türkçe Sokağı" yazısının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Talas Belediyesi'nin ortak kültür ve medeniyete vurgu yapan çalışmaları, Türk dünyasından gelen katılımcılar tarafından beğeniyle karşılandı. Ziyaret, bölgenin kültürel mirasını anlatan unsurların uluslararası temsilcilerce görülmesi bakımından önem taşıdı.

KAYSERİ’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN TÜRKSOY 7. KIDEMLİ MEMURLAR TOPLANTISI KAPSAMINDA TALAS’A GELEN TÜRKSOY GENEL SEKRETER YARDIMCISI SAYİT YUSUF İLE TÜRK DÜNYASINDAN TEMSİLCİLER, TALAS BELEDİYESİ'NİN TÜRK DÜNYASININ ORTAK KÜLTÜR VE DEĞERLERİNİ YAŞATTIĞI TÜRKÇE SOKAĞI’NI GEZDİ.