Dolar 49,1320 -0,14%
Euro 55,1969 +0,20%
Bist 12.119,67 -0,03%
Altın Gram 6.549,77 +0,14%
EUR/USD 1,1187 -0,11%
Brent Petrol 104,06 +3,85%
--°

Talas'ta TÜRKSOY heyeti Türkçe sokağını gezdi

TÜRKSOY heyeti, 7. Kıdemli Memurlar Toplantısı için geldiği Kayseri'de Talas'taki yaklaşık 1 km'lik Türkçe Sokağı'nı gezip anıt ve bayrakları inceledi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 11:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Talas'ta TÜRKSOY heyeti Türkçe sokağını gezdi

Talas programında Türk dünyası temsilcileri Türkçe Sokağı'nda buluştu

Kayseri'de düzenlenen TÜRKSOY 7. Kıdemli Memurlar Toplantısı kapsamında Talas'a gelen heyet, akşam saatlerinde kent merkezinde bir dizi inceleme gerçekleştirdi. Heyet; TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ile Türk dünyasından gelen temsilcilerden oluştu ve Talas Belediyesi'nin kültürel düzenlemelerini yerinde gördü.

Türkçe Sokağı gezisi:

Kiçiköy Mahallesi'nde yer alan ve yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Türkçe Sokağı, konuklara belediye görevlileri tarafından tanıtıldı. Güzergâh boyunca her iki yanda dalgalanan Türk devletlerinin bayrakları heyetin yoğun ilgisini çekti. Delegasyon üyeleri, sokakta yürüyerek yolun iki tarafında sergilenen kültürel öğeleri ve düzenlemeleri dikkatle inceledi.

Anıt ve fotoğraflar:

Türkçe Sokağı ile Osmanlı Kültür Sokağı'nın kesiştiği meydanda bulunan Orhan Abideleri Anıtı da programın öne çıkan duraklarından oldu. Heyet mensupları anıtı yakından inceleyip telefonlarıyla fotoğraf çekerek anları kaydetti. Programın sonunda misafirler, "Talas Türkçe Sokağı" yazısının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Talas Belediyesi'nin ortak kültür ve medeniyete vurgu yapan çalışmaları, Türk dünyasından gelen katılımcılar tarafından beğeniyle karşılandı. Ziyaret, bölgenin kültürel mirasını anlatan unsurların uluslararası temsilcilerce görülmesi bakımından önem taşıdı.

KAYSERİ’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN TÜRKSOY 7. KIDEMLİ MEMURLAR TOPLANTISI KAPSAMINDA TALAS’A GELEN...

KAYSERİ’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN TÜRKSOY 7. KIDEMLİ MEMURLAR TOPLANTISI KAPSAMINDA TALAS’A GELEN TÜRKSOY GENEL SEKRETER YARDIMCISI SAYİT YUSUF İLE TÜRK DÜNYASINDAN TEMSİLCİLER, TALAS BELEDİYESİ'NİN TÜRK DÜNYASININ ORTAK KÜLTÜR VE DEĞERLERİNİ YAŞATTIĞI TÜRKÇE SOKAĞI’NI GEZDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fatih'te kayıp medrese arkeolojik izlere sadık kalarak yeniden hayat buldu
images

Aydın’da iş birliği vurgusu: başkan Çerçioğlu'na emniyet müdüründen ziyaret
images

Anka Hastanesi anne adaylarına normal doğum ve emzirme konusunda yol gösterdi
images

Mevsim geçişlerinde gribe karşı korunma rehberi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karabük’te kantinlerde hijyen seferberliği; öğrenci sağlığı öncelik

Ağrı'da 171 okula 22 bin 200 spor malzemesiyle okullarda sportif atılım

Ağrı'da gençlere spor sepeti: 171 okul 22 bin 200 ekipmana kavuştu

İnegöl'ün denetim raporu: örnek gösterilen hizmet ve geliştirilecek alanlar

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı